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    Katlanabilir telefon arayanlara: Huawei Mate X6 yakında Türkiye’ye geliyor

    Üst düzey özellikler sunan katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X6 çok yakında Türkiye pazarına gelecek.
    Huawei Mate X6
    Görsel: Huawei
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    • Huawei Mate X6'nın çok yakında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.
    • Üst düzey özellikler sunan katlanabilir telefon modeli için geri sayım başladı.
    • Merakla beklenen cihazın dudak uçuklatan rakamlardan satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

    Yeni bir katlanabilir telefon satın almak isteyenler için iddialı bir seçenek çok yakında ülkemize geliyor. Huawei Mate X6 modelinin Türkiye pazarına girişi için geri sayım başladı. Çinli teknoloji devi, merakla beklenen cihazını ülkemizde raflarda tüketicilere sunmayı planlıyor.

    Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu geçen yılın Aralık ayında global pazara gelmişti. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan cihaz, ultra ince tasarımı ve son derece dayanıklı yapısıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdi ise Huawei Mate X6 için nihayet Türkiye yolu göründü. Çinli şirket resmi internet sitesinde cihazın ülkemize geleceğini doğruladı. İşte detaylar…

    Huawei Mate X6 için Türkiye pazarında geri sayım başladı

    Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan katlanabilir Huawei telefonunun Türkiye’ye geleceği onaylandı. Fakat ne yazık ki şu anda cihazın ülkemize geleceği tarih bilinmiyor. Şirket önümüzdeki günlerde yeni modelini satışa çıkarmayı planlıyor.

    Huawei Mate X6
    Görsel: Huawei

    Bununla birlikte Huawei Mate X6’nın Türkiye fiyatı da belirsizliğini koruyor. Avrupa pazarına 1.999 Euro fiyat etiketiyle giriş yapan cihaz, vergisiz olarak yaklaşık 74 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

    Yüzde 1 Kültür Bakanlığı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile birlikte yalnızca yaklaşık vergiler 77 bin TL’ye denk geliyor. Böylelikle cihazın tahmini satış fiyatı 150 bin TL’yi aşabilir. Henüz Türkiye’deki resmi satış fiyatı onaylanmasa da cihaz dudak uçuklatan rakamlardan raflara gibi görünüyor.

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    Huawei Mate X6 özellikleri

    • Boyutlar: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm (katlanmış) ve 156,6 x 144,04 x 4,6 (açık)
    • Ağırlık: 239 gram
    • Ana ekran: 7,93 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.440 x 1.080 piksel çözünürlük
    • Harici ekran: 6,45 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: Dahili ve harici ekranda birer adet 8 MP kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör, 40 MP ultra geniş sensör, 4x optik yakınlaştırmalı 48 MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör
    • Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil
    • Bağlantı: IPX8 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB 3.1
    • İşletim sistemi: HarmonyOS Next

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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