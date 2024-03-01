Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 lansmanı Paris’te yapılabilir

Samsung önümüzdeki aylarda yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sunacak. Heyecanla beklenen yeni Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için geri sayım başlarken, aynı etkinlikte şirketin akıllı yüzük cihazı Galaxy Ring‘i de duyuracağı tahmin ediliyor. Dopdolu bir yelpazeye sahip olacak yılın ikinci Galaxy Unpacked organizasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan iddialara göre Samsung, merakla beklenen Galaxy Unpacked lansmanı için önemli bir adım atacak. Aktarılan bilgiler doğrultusunda şirketin etkinliği Fransa başkenti Paris’te düzenleyeceği öne sürülüyor. Bu sayede şirketin ilk defa yılın ana etkinliğini düzenlemek adına Paris’i ziyaret edeceği vurgulanıyor.

Samsung, Olimpiyat Oyunları’na özel hamlelerde bulunacak

İddiaların doğru olması halinde şirket, ilk kez Paris’te bir ana etkinlik düzenlemiş olacak. Fakat yine de bu teori, birçok kişiyi pek de şaşırtmadı. Bilindiği üzere Güney Koreli teknoloji devi, Paris’te gerçekleşecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için sponsor olacak. 1998 yılındaki Nagano Kış Olimpiyatları’ndan beridir Olimpiyatlar için sponsorluğa devam eden firmanın en az 2028’e kadar ortaklığını sürdüreceği biliniyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürmeye devam eden şirket, SamMobile’ın haberine göre beklenen yeni ürünlerini Temmuz ayında piyasaya sunacak. İddialara göre Galaxy Unpacked 2024 etkinliği 10 Temmuz gününde gerçekleşecek. Böylelikle şirket, her yıl Çarşamba gününe denk gelen etkinlikleriyle alakalı olarak yıllardan bu yana süregelen geleneğini koruyacak.

2024 Yaz Olimpiyatları nedeniyle Paris’te gerçekleşeceği öne sürülen lansman etkinliği, aynı zamanda Olimpiyatlarla işbirliği içerisinde bazı önemli fırsatlara ev sahipliği yapabilir. İddialara göre Olimpiyatlara katılım sağlayan tüm sporculara, Samsung’un etkinlikte duyuracağı yeni ürünleri hediye edebilir. Bunun yanı sıra şirket, tanıtacağı ürünlerden bazıları için Olimpiyatlara özel edisyonlar da üretebilir.

Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak?

Beklenen etkinliğin başrol kahramanları hiç şüphesiz ki şirketin yeni katlanan telefonları olacak. Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleri ilk kez bu etkinlikte dünya çapında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin bir diğer önemli figürü, şirketin ilk akıllı yüzük cihazı olarak lanse edilen Samsung Galaxy Ring olacak. MWC 2024 etkinliğinde karşımıza çıkan ürün, muhtemelen bu yaz gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm merak edilen ayrıntılarıyla piyasaya duyurulacak ve satışa çıkacak.

Son olarak şirketin etkinlikte bir dizi yeni aksesuarını da piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Bunlar arasında Galaxy Buds 3 kablosuz kulaklık modeli, Galaxy Fit 3 akıllı bileklik ve Galaxy Watch 7 akıllı saat ailesi yer alacağı öne sürülüyor.