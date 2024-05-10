Samsung Galaxy S25 Ultra olağanüstü RAM gücüyle öne çıkacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi toplamayı başaran modellerden sonra şirket, serinin yeni üyeleri için kolları sıvadı. Ortaya çıkan son bilgiler, önümüzdeki yılın amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modelinin olağanüstü bir RAM performansına ev sahipliği yapacağına işaret ediyor.

Sawyer Galox’un iddialarına göre merakla beklenen Galaxy S24 Ultra modelinde 16 GB’a kadar RAM kapasitesi seçenekleri yer alacak. Dahili depolama alanı opsiyonları ise tıpkı Galaxy S24 Ultra’daki gibi olacak. 16 GB RAM seçeneğinin 512 GB ve 1 TB depolama varyantlarıyla satılacağı; 256 GB depolamalı versiyonun ise yalnızca 12 GB RAM ile eşleştirileceği öne sürülüyor.

Samsung yıllar sonra 16 GB RAM seçeneğini yeniden getiriyor

Samsung’un akıllı telefon portföyünde 16 GB RAM seçeneği her ne kadar çok eskiden kullanılmış olsa da ne yazık ki oldukça nadir görülüyor. Bu seçenek küresel pazarda şimdiye kadar yalnızca 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 Ultra modelinde görme şansına sahip olmuştuk. Bu cihaz dünyanın ilk 16 GB RAM’li telefonu olarak lanse edilmiş, fakat şirket sonraki yıllarda bu stratejiyi sürdürmekten vazgeçmişti.

Samsung’un 16 GB RAM seçeneğini kullandığı bir diğer model ise Galaxy Z Fold 5 katlanabilir telefon cihazı olmuştu. Ancak bu seçenek yalnızca Çin pazarında satılan modellerde karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla bu hamle, şirketin uzun yıllar sonra yeniden 16 GB RAM’li bir telefonla global pazara hitap edeceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra RAM ve depolama varyantları

Şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modeli, depolama konusunda Galaxy S24 Ultra ile tamamen aynı gelecek. Fakat RAM kapasitesinde önemli bir sıçrama sağlanacak. Önceki modelde maksimum 12 GB RAM’e yer verilirken, yeni cihazda 16 GB RAM sunulmaya başlanacak. Karşılaştırmalı olarak iki model arasındaki sürüm farkları şunlar olacak:

Galaxy S25 Ultra:

12 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 1 TB depolama

Galaxy S24 Ultra:

12 GB RAM + 256 GB depolama

12 GB RAM + 512 GB depolama

12 GB RAM + 1 TB depolama

Elbette ki Samsung Galaxy S25 Ultra sadece RAM yükseltmesiyle değil, diğer donanım ayrıntılarıyla da selefine göre fark yaratacak. Daha büyük bir ekranla gelmesi beklenen model, 200 MP HP2 ana kamerayla gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi ortaya koyacak.

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