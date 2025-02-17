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    Samsung Galaxy S25 için beklenen güncelleme yayınlandı

    Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi için ilk güncelleme yayınlandı. Güncellemede bazı kritik güvenlik açıkları giderildi.
    Samsung Galaxy S25 Ultra
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    • Galaxy S25 serisi modelleri için ilk yazılım güncellemesi çıktı.
    • Samsung yeni güncellemeyi başlangıçta yalnızca Güney Kore'deki kullanıcılarıyla buluşturdu.
    • Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin ilerleyen günlerde dünya çapında kullanılabileceği açıklandı.

    Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 akıllı telefon serisi geçtiğimiz haftalarda resmen piyasaya çıktı. Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde heyecan verici bir sunumun ardından cihazlar mağazalara ulaştı. Güney Koreli şirket, bu telefonlara özel ilk yazılım güncellemesini şimdiden dağıtmaya başladı.

    Galaxy S25 serisi için özel olarak tasarlanmış AYB3 yazılımı karşımıza çıktı. Şimdilik yalnızca Güney Kore ile sınırlı olan güncellemenin ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Paketin boyutu yaklaşık 585 MB olarak belirtiliyor.

    Lansman yazılımında mevcut olan Aralık yamasından güzel bir sıçrama yaparak Şubat 2025 güvenlik yaması getiriliyor. Kullanıcılara sunulmuş olan yeni güncelleme, çeşitli güvenlik açıklarını ortadan kaldırıyor ve daha gelişmiş bir koruma sağlıyor.

    Galaxy S25 serisine gelen güncelleme neler sunuyor?

    Samsung’un amiral gemisi telefonlarına sunduğu yeni güncelleme, 585 MB’lik küçük bir boyuta sahip olmasına rağmen çeşitli bazı iyileştirmeler sunuyor. Güncellemenin muhtemelen küçük bazı sorunları düzelttiği görülüyor.

    Samsung Galaxy S25

    Samsung güncelleme notlarında şarj, görüşme kalitesi ve fotoğraf sektöründeki iyileştirmelerden söz ediyor. Bazı kullanıcılar düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken optimum performansın altında performans gösterdiklerini bildirmişti. Yeni güncelleme bu sorunu da çözüme kavuşturabilir.

    Güncelleme nasıl indirilir?

    Galaxy S25 serisi kullanıcıları yeni güncellemeye ulaşıp ulaşmadığını son derece basit bir şekilde kontrol edebilir. Bunun için Ayarlar sayfasını açın. Ardından Yazılım güncellemesiİndir ve yükle seçeneğine tıklayın.

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    Bu sayfada güncellemeyi hemen göremezseniz endişeye kapılmayın. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme muhtemelen ilerleyen günlerde cihazınız için hazır olacaktır.

    One UI 7 arayüzü önemli bir evrimi temsil ediyor. S25 için sunulan bu ilk yazılım güncellemesi, arayüzdeki çeşitli hataları ortadan kaldırarak, aynı zamanda birtakım performans iyileştirmeleri de getiriyor.

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    Galaxy S25’in ilgi çekici özelliklerinden biri de kesintisiz güncelleme desteği olması diyebiliriz. Telefon bu sayede indirme ve kurulumu kendisi hallediyor. Kullanıcılar bu sırada işlemlerine devam edebiliyor. Değişikliklerin uygulanması için yalnızca cihazınızı yeniden başlatmanız yeterli oluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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