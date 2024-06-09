Samsung Galaxy S24 FE için beklenen haber! İlk üretim aşamasına girildi

Samsung yakında üst üste sürprizlerle hayranlarını şaşırtmayı planlıyor. 10 Temmuz tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek şirket, bu organizasyonda Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch SE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro cihazlarını duyuracak. Benzer tarihlerde düzenlenmesi beklenen başka bir etkinlikteyse fiyat-performans deneyimine odaklanan Samsung Galaxy S24 FE piyasaya sunulacak.

Koreli haber kaynağı The Elec’ten gelen bilgilere göre merakla beklenen Galaxy S24 FE modeli için ilk üretim aşamasına geçildi. Bu da cihazın lansman etkinliğinin beklenenden daha erken bir tarihte gerçekleşebileceğine işaret ediyor olabilir.

Galaxy S24 FE için üretim süreci başladı

Samsung’un amiral gemisi telefonlarının uygun fiyatlı alternatifleri olarak karşımıza çıkan Fan Edition (FE) modelleri her zaman tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek oldu. Bütçe dostu yapıya sahip olan bu cihazlar, fiyat-performans odaklı deneyimiyle kendi segmentinin öne çıkan modelleri arasına yerleşti. Seriyi genişletecek olan Galaxy S24 FE’nin ise önümüzdeki aylarda nihayet tüketicilerle buluşacağı konuşuluyor.

Koreli kaynaktan gelen iddialar, Samsung’un telefonda yer alacak IC ekran sürücüsünü üretmek için bir tedarikçi şirketle anlaşma sağladığını öne sürüyor. Cihazda bulunan bu bileşenin, ekrandaki alt piksellerin çalışmasını kontrol etmekten sorumlu olduğu biliniyor. Bu bileşen diğer dahili parçalardan veri alıp bunu görsel bilgilere dönüştürüyor.

Orta seviye telefon pazarına hitap edecek Samsung Galaxy S24 FE, ilk üretim aşamasına girmesiyle birlikte artık karşımıza çıkmadan önceki son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. İddialara göre merakla beklenen telefon bu yılın üçüncü ya da son çeyreğinde resmi olarak piyasaya sürülecek. Sene sonuna kadar modelin dünya çapında satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S24 FE’nin teknik özellikleri

Yüksek performanslı bir yapıya sahip olacak yeni Samsung telefonu, tıpkı daha önce Galaxy S24 modelinde gördüğümüz gibi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ya da Exynos 2400 çipleriyle karşımıza çıkabilir. İddialara göre cihazda 12 GB’a kadar RAM kapasitesi sunulacak. Bununla birlikte 256 GB dahili depolama alanı yer alacak.

Samsung Galaxy S24 FE modeli 6,1 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 50 MP ana kamerayla gelecek olan cihaz, üçlü kamera setinde ayrıca 12 MP ve 8 MP’lik iki adet yardımcı lense ev sahipliği yapacak. Son olarak cihazda 4.500 mAh’lik kullanıcı dostu pil kapasitesi taşınacağı öne sürülüyor.

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