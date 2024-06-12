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    Haberler Teknoloji

    Apple ID için yolun sonu! Apple Account resmiyet kazandı

    Apple'dan dikkat çekici bir isim değişikliği geldi. Apple ID hizmetinin adı Apple Account olarak yeniden markalandırıldı.
    Apple ID - Apple Account
    Görsel: Apple
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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