Apple ID için yolun sonu! Apple Account resmiyet kazandı

Apple, WWDC 2024 etkinliği sonrasında hareketli bir döneme giriş yaptı. Önümüzdeki aylarda iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesini karşımıza çıkarmaya hazırlanan şirket, bu yılın başlarında duyurduğu bir isim değişikliğini nihayet gerçekleştirdi. Daha önce Apple ID olarak bilinen hizmetin adı Apple Account (Apple Hesabı) olarak değiştirildi.

Şirketin gerçekleştirdiği yeniden markalandırma hamlesi ile birlikte Apple Account’un artık resmiyet kazandığı görülüyor. Bu yeni ismin şu anda iOS 18, watchOS 11, macOS 15 Sequoia ve iPadOS 18 işletim sistemlerinde mevcut olduğu bilinirken, önümüzdeki aylarda ise Apple ID’nin artık tamamen tarihin tozlu rafları arasında yer almaya başlayacağı ifade ediliyor.

Apple ID’nin yerini Apple Account alıyor

Teknoloji devi Apple’ın dikkat çeken bu hamlesi şirketin yayınladığı basın bülteni ile duyuruldu. Apple ID’nin yakında artık tamamen hayatımızdan kopacağı ifade edildi. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ve watchOS 11 sürümleriyle birlikte Apple ID, Apple hizmetlerinde ve aygıtlarında tutarlı bir oturum açma deneyimi için Apple Hesabı olarak yeniden adlandırıldı ve kullanıcının mevcut kimlik bilgilerini temel aldı.”

Şu anda Apple ID ismi halen daha bazı yerlerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Örneğin web üzerinden oturum açarken bu isimlendirmeye devam edildiği görülüyor. Apple Account ismine tam anlamıyla geçiş aşamasının ise iOS 18 ve diğer yazılımların kararlı sürümlerinin piyasaya çıkmasıyla beraber tamamlanacağı düşünülüyor. Beklenen güncellemeler bu yılın Eylül ayında duyurulacak iPhone 16 serisi lansmanından sonra karşımıza çıkabilir.

Peki ya Apple neden durduk yere böyle bir hamlede bulundu? Şimdilik bununla alakalı şirketten pek fazla bilgi gelmese de söz konusu yeniden markalandırma fikrinin, kullanıcılar için daha basit ve akılda kalıcı bir isimle değiştirilme isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Yine de Apple ID’nin yirmi yıldan uzun bir süredir hayatımızda olduğu düşünülürse, bazı kullanıcıların bu değişikliğe hemen alışamayacak olması gayet normal görünüyor.

Ekosistemini daha entegre ve basit bir hale getirmeye odaklanan Apple ekibi, bunun için arayüzde yer alan dili de standartlaştırıyor. Daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlamayı planlayan şirket, birkaç ay içinde bu geçiş dönemini sorunsuz bir şekilde sona erdirme hedefinde.

Peki ya siz Apple ID’nin Apple Account olarak yeniden isimlendirilmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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