Samsung Galaxy S24 FE büyük ekranıyla öne çıkacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi dünya çapında ilgi odağı haline geldi. 2024’ün en iyi telefonları arasında kabul edilen seri halen daha satışlarda zirvede yer almaya devam ederken, şirket şimdiden serinin uygun fiyatlı seçeneği üzerinde çalışmaya başladı. Merakla beklenen Galaxy S24 FE için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere şirket, her yıl amiral gemisi akıllı telefon ailesine, ana lansmandan birkaç ay sonra bütçe dostu bir FE (Fan Edition) sürümü kazandırıyor. Çok yakında karşımıza çıkması beklenen Samsung Galaxy S24 modelinin selefinden daha büyük bir ekran ile geleceği öne sürülüyor. Ortaya çıkan bu dikkat çekici söylentiler, şirketin ekran boyutu konusunda önemli bir atılım gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy S24 FE ekran boyutunda cömert bir adım atıyor

Yakın zaman önce ortaya çıkan iddialarda merakla beklenen Galaxy S24 FE’nin Exynos yonga setine sahip tek bir varyantla piyasaya sunulacağı ifade ediliyordu. Weibo’dan gelen son haberlere göre ise cihaz, 6.1 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bu hamleyle beraber söz konusu ürün, Fan Edition serisinin en büyük boyutlu modeli olarak öne çıkacak.

İddiaların doğru olması halinde yeni Samsung Galaxy S24 FE modeli Galaxy S24 Plus ile aynı ekran boyutuna sahip olacak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy S23 FE’de 6.4 inç, Galaxy S20 FE’de ise 6.5 inç ekranlarla karşılaşmıştık.

Elbette ki şimdilik bu iddialar şirket tarafından doğrulanmadı. Bazı kaynaklar bunun tam aksi olacağını, yani cihazın daha küçük bir ekranla karşımıza çıkabileceğini öne sürse de baskın bir görüş, şirketin ekran boyutunda cömert bir adım atacağını savunuyor. Medya içeriklerini daha rahat tüketme adına tüketiciler tarafından yoğun bir ilgi gören büyük ekranlı telefonlar, ayrıca daha büyük boyutlu bir pil kapasitesi konusunda da beklenti yaratıyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya çıkması beklenen Galaxy S24 FE, iddialara göre 1.5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 2X Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelecek model, 50 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçılara hizmet sağlayacak.