Samsung Galaxy Ring daha büyük versiyonlara kavuşacak

Samsung, Galaxy Ring akıllı yüzük modeli için iki yeni renk seçeneği getiriyor.

14 ve 15 mm çapa sahip olacak bu yeni versiyonlar, önceki dokuz seçenekten daha büyük boyutlarda olacak.

Yeni boyut versiyonları Ocak ayında duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında iki yeni Galaxy Ring seçeneği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Giyilebilir teknoloji pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya odaklanan şirket, yakın zaman önce Türkiye pazarına getirdiği akıllı yüzük modeli için daha büyük boyutlar getiriyor.

Galaxy Ring’in yeni boyut seçenekleri Ocak ayında sunulacak. Şirket bu boyutları ilk defa önümüzdeki ay düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürecek. Bununla birlikte etkinliğin ana odağının yeni amiral gemisi Galaxy S25 akıllı telefon serisi olacağını da hatırlatmakta fayda var. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapacak bu cihazlar, yılın en iddialı Android telefonları arasında rekabet gösterecek.

Samsung Galaxy Ring yeni boyut versiyonları sunacak

Galaxy Ring’in yeni boyut seçenekleri ilk kez Eylül ayında bir sızıntıda ortaya çıkmıştı. Şimdi hakkında daha somut detaylara sahip olduğumuz bu yeni versiyonlar, halihazırda dokuz boyut seçeneğine sahip olan seriyi daha büyük modellerle tamamlayacak.

Beklenen yeni sürümler sırasıyla 23 mm ve 23,8 mm çaplara sahip, SamMobile’ın haberine göre bu seçenekler Amerikan standardında 14 ve 15 boyutlara karşılık gelen SM-Q514 ve SM-Q515 model numarasıyla numaralarıyla tanımlanıyor.

Galaxy Ring için gelecek yeni boyut seçenekleri, aynı zamanda önemli bazı avantajlara da ev sahipliği yapacak. Şirket şimdiye kadar modellerinin boyutu büyüdükçe daha büyük pil kapasiteleri sundu. Tahminlere göre yeni seçenekler de bu alışkanlığı devam ettirerek pil ömrü konusunda ayrıcalıklı birer yapıya sahip olacak.

Öte yandan yeni çeşitlerin mevcut serideki renk seçeneklerinin aynısını koruması bekleniyor. Bu renklerin Titanyum Gümüş, Titanyum Altın ve Titanyum Siyah olarak karşımıza çıkacağı öne sürülüyor.

Ortaya çıkan başka iddialar ise fiyatın da mevcut versiyonlarda olduğu gibi yine 399 dolar değerini koruyarak değişmeden kalacağına işaret ediyor.

Yakın zaman önce nihayet Türkiye pazarına da giriş yapan Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli şu anda şirketin resmi internet sitesinde 12 bin 999 TL karşılığında satılıyor..