Samsung Galaxy A35 tasarımı ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında A serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye kazandıracak. Şirket şu sıralar, 17 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde duyurulacak Galaxy S24 serisi lansmanı üzerine çalışıyor. Fakat öte yandan marka, fiyat-performans odaklı yeni cihazını da yakında piyasaya duyurmayı planlıyor. Çok yakında duyurulması beklenen Galaxy A35 modelinin tasarımı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce de hakkında bazı sızıntılarla gündeme gelen akıllı telefon modeli, gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak. Fiyat-performans telefonları arasında rekabet edecek Galaxy A35, şık tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A35 şık tasarımı ile dikkat çekecek

AndroidHeadlines tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen cihaz üç renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Bu renkler buz mavisi, lila ve lacivert olarak görülüyor. Sızdırılan görüntülerde cihazın sağ tarafında yer alan güç ve ses düğmelerini barındıran bir çıkıntı dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra telefonun yuvarlatılmış köşelerle ve plastik bir çerçeveyle geleceği vurgulanıyor.

Sızdırılan görüntülere göre Samsung Galaxy A35 modelinin tasarımı, arka tarafta sol köşeye dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera seti ve bir adet LED flaş desteğiyle gelecek. Cihazın selefi olan Galaxy A34’te şirket 48 MP ana kameraya yer verirken, iddialara göre yeni cihazda 50 MP’lik bir sensör tercih edilecek. 8 MP ve 5 MP’lik diğer iki yardımcı lensin ise yine aynı şekilde kalacağı tahmin ediliyor.

Cihazın ön kısmında da bizleri yine şık bir tasarım karşılıyor. Galaxy A34’te U şeklinde bir çentik sunan marka, yeni modelde delik çentiğe geçerek daha şık bir görünüm elde ediyor. Fakat yine de ekran çerçevesinin biraz kalın olduğunu belirtmekte yarar var.

İddialara göre merakla beklenen yeni Samsung telefonu, şirketin özel olarak geliştirdiği Exynos 1480 çipinden güç alacak. Bunun yanı sıra model, suya ve toza karşı dayanıklılık gösterecek. Fakat şimdilik hangi IP sertifikasını aldığı, yani ne kadar süreyle ne kadar derinliğe dalabileceğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Son olarak cihazın 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesinden güç alacağı öne sürülüyor. Kullanıcı dostu bir deneyim sunması beklenen model çok yakında şirket tarafından tanıtılacak. Ancak şu anda lansman tarihi hakkında şirketten bir açıklama gelmedi.