Intel, CES 2025’e katılacağını doğruladı: Neler bekleniyor?

Intel, NVIDIA ve AMD ile aynı gün CES 2025'te sunum yapacak.

Etkinliğin açılış gününde bu üç büyük donanım devi sahne alacak.

Intel, eski CEO'su Pat Gelsinger sonrası ilk kez böylesi büyük bir etkinlikte yer alacak.

Donanım devi Intel nihayet CES 2025 açılış konuşmasının ne zaman gerçekleşeceğini doğruladı. Şirket, 6 Ocak 2025 tarihinde etkinlikte yer alacağını resmi olarak açıkladı.

Intel’in CES 2025 etkinliğinde sahne alacağı tarih, AMD ve NVIDIA markalarının sunumlarıyla aynı gün gerçekleşecek. Şirketin PC ve dizüstü bilgisayarlara yönelik işlemcileriyle yapay zeka teknolojilerine odaklanacağı ifade edildi. Zaten birçok kişinin beklediği bu sunum aslında pek de şaşırtıcı olmadı.

Intel, CES 2025 etkinliğinde neler tanıtacak?

Intel’in mobil cihazlar için Arrow Lake-H ve HX modellerini, aynı zamanda daha uygun fiyatlı Core Ultra 200S modellerini içeren Core Ultra 200 serisini CES 2025 etkinliğinde resmi olarak piyasaya tanıtması bekleniyor.

Intel’in etkinlik için yaptığı duyuruda şirketin, sektörün yapay zeka teknolojilerine yönelik mevcut ısrarını daha da vurgulamak için yeni bir slogan sunmayı planladığı açık bir şekilde görülüyor. Hatta şirket, artık “AI Inside” yazan klasik “Intel Inside” sloganının yeni bir versiyonunu da ortaya çıkardı.

Pat Gelsinger’ın yokluğunda ilk büyük Intel sunumu

Öte yandan bu heyecan verici sunum, Intel’in son CEO’su Pat Gelsinger’ın ayrılışından bu yana markanın bu büyüklükteki ilk sunumu olarak da karşımıza çıkacak. Yani merakla beklenen etkinlik, bu anlamda da dikkate değer görünüyor.

Eski Intel CEO’su Pat Gelsinger’ın yerine açılış konuşmasını şirketin geçici eş CEO’su Michelle Johnston Holthaus yönetecek. Şu ana kadar şirketin liderliğinin yerini hangi ismin kesin olarak alacağı hala resmi olarak açıklanmadığını da eklemekte fayda var.

Donanım devleri için büyük gün: 6 Ocak 2025

6 Ocak 2025 tarihi donanım devleri açısından büyük bir güne işaret ediyor. CES 2025 etkinliğinin açılış gününde yalnızca Intel değil, aynı zamanda NVIDIA ve AMD gibi markalar da çeşitli sunumlarla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Üç büyük şirket de CES 2025’teki sunumlarını canlı olarak internet üzerinden yayınlayacak. Bu sayede Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’taki etkinlikleri evden kolaylıkla takip etmek mümkün hale gelecek.

Son olarak Samsung’un da CES 2025’te yeni yapay zeka ürünlerini tanıtacağını, ayrıca Lenovo’nun dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus’ı etkinlikte duyurmayı planladığını da eklemekte fayda var.