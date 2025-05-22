PUBG canavarı Infinix Xpad GT duyuruldu: 10.000 mAh pil ve 144 Hz ekran sunuyor

Performans canavarı oyun tableti Infinix Xpad GT resmen duyuruldu.

10.000 mAh'lik devasa pil kapasitesine sahip olan tablet, 144 Hz'lik bir ekranla destekleniyor.

Gelişmiş bir oyun deneyimine kapı aralayan ürün Snapdragon 888 çipinden güç alıyor.

Infinix uygun fiyatlı segmente yönelik yeni oyun tableti ile karşımıza çıktı. Oyunseverlere odaklanan Infinix Xpad GT resmen tanıtıldı. Oyuncular için olağanüstü bir performansa kapı aralayan cihaz Infinix GT 30 Pro ile birlikte duyuruldu.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında akıcılığı yüksek 144 Hz’lik bir ekran, üst düzey performans için Snapdragon 888 yonga seti, 10.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi, ilgi çekici bir tasarım ve kalem, klavye gibi çeşitli aksesuarlar yer alıyor. İşte Infinix Xpad GT’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

Infinix Xpad GT özellikleri

Ekran: 2,8K çözünürlüklü (2.880 x 1.840 piksel) 13 inç IPS LCD ekran, 700 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı

2,8K çözünürlüklü (2.880 x 1.840 piksel) 13 inç IPS LCD ekran, 700 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Selfie kamerası: 9 MP ön kamera

9 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C portu

Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 10.000 pil

33W şarjlı 10.000 pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 kullanıcı arayüzü

Infinix’in yeni oyuncu tableti 13 inçlik bir IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekran 2.880 x 1.840 piksel çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına, 10 bit renk derinliğine, HDR10 desteğine ve maksimum 700 nit parlaklığa ev sahipliği yapıyor.

Cihazın kalbinde 2021’in sonlarında piyasaya sürülen ve birçok amiral gemisinde kullanılan 5 nanometrelik bir çip olan Snapdragon 888 yonga seti yer alıyor. Infinix Xpad GT 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve ısı dağılımı için buhar odası bulunuyor.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre cihaz özellikle de mobil oyunlar için üst düzey bir performans vaat ediyor. Infinix’e göre cihaz Standoff 2’de 144 FPS, Honor of Kings’te 120 FPS, Mobile Legeds ve PUBG’de ise 90 FPS’ye ulaşabiliyor.

Infinix Xpad GT modelinde 10.000 mAh pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği yer alıyor. 13 megapiksel arka sensörle gelen tablet 9 megapiksel ön kamera sunuyor.

Tablette 8 tane hoparlör ve 3D ses özelliği bulunuyor. Kulaklık girişi bulunmamasına rağmen Infinix, kutuya USB-C – P2 adaptörü ve vegan deriden yapılmış koruyucu bir kılıf ekliyor. Şirket klavye ve kalem olmak üzere iki aksesuarı ayrı ayrı satıyor.

Infinix Xpad GT fiyatı

Infinix’in yeni tableti ilk olarak Malezya pazarında satışa sunuldu. Frost Blue, Titan Gold ve Stellar Grey renk seçenekleriyle gelen tablet 1.700 MYR (yaklaşık 15 bin TL) karşılığında satılıyor.