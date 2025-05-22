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    PUBG canavarı Infinix Xpad GT duyuruldu: 10.000 mAh pil ve 144 Hz ekran sunuyor

    Üst düzey bir oyun performansına ev sahipliği yapan Infinix Xpad GT modeli 10.000 mAh pil, 144 Hz ekran ve Snapdragon 888 çipiyle tanıtıldı.
    Infinix Xpad GT
    • Performans canavarı oyun tableti Infinix Xpad GT resmen duyuruldu.
    • 10.000 mAh'lik devasa pil kapasitesine sahip olan tablet, 144 Hz'lik bir ekranla destekleniyor.
    • Gelişmiş bir oyun deneyimine kapı aralayan ürün Snapdragon 888 çipinden güç alıyor.

    Infinix uygun fiyatlı segmente yönelik yeni oyun tableti ile karşımıza çıktı. Oyunseverlere odaklanan Infinix Xpad GT resmen tanıtıldı. Oyuncular için olağanüstü bir performansa kapı aralayan cihaz Infinix GT 30 Pro ile birlikte duyuruldu.

    Cihazın öne çıkan özellikleri arasında akıcılığı yüksek 144 Hz’lik bir ekran, üst  düzey performans için Snapdragon 888 yonga seti, 10.000 mAh’lik devasa pil kapasitesi, ilgi çekici bir tasarım ve kalem, klavye gibi çeşitli aksesuarlar yer alıyor. İşte Infinix Xpad GT’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

    Infinix Xpad GT özellikleri

    • Ekran: 2,8K çözünürlüklü (2.880 x 1.840 piksel) 13 inç IPS LCD ekran, 700 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB depolama
    • Selfie kamerası: 9 MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera
    • Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 10.000 pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 kullanıcı arayüzü

    Infinix’in yeni oyuncu tableti 13 inçlik bir IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekran 2.880 x 1.840 piksel çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına, 10 bit renk derinliğine, HDR10 desteğine ve maksimum 700 nit parlaklığa ev sahipliği yapıyor.

    Infinix Xpad GT

    Cihazın kalbinde 2021’in sonlarında piyasaya sürülen ve birçok amiral gemisinde kullanılan 5 nanometrelik bir çip olan Snapdragon 888 yonga seti yer alıyor. Infinix Xpad GT 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve ısı dağılımı için buhar odası bulunuyor.

    GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre cihaz özellikle de mobil oyunlar için üst düzey bir performans vaat ediyor. Infinix’e göre cihaz Standoff 2’de 144 FPS, Honor of Kings’te 120 FPS, Mobile Legeds ve PUBG’de ise 90 FPS’ye ulaşabiliyor.

    Infinix Xpad GT oyun tableti

    Infinix Xpad GT modelinde 10.000 mAh pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği yer alıyor. 13 megapiksel arka sensörle gelen tablet 9 megapiksel ön kamera sunuyor.

    Tablette 8 tane hoparlör ve 3D ses özelliği bulunuyor. Kulaklık girişi bulunmamasına rağmen Infinix, kutuya USB-C – P2 adaptörü ve vegan deriden yapılmış koruyucu bir kılıf ekliyor. Şirket klavye ve kalem olmak üzere iki aksesuarı ayrı ayrı satıyor.

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    Infinix Xpad GT fiyatı

    Infinix’in yeni tableti ilk olarak Malezya pazarında satışa sunuldu. Frost Blue, Titan Gold ve Stellar Grey renk seçenekleriyle gelen tablet 1.700 MYR (yaklaşık 15 bin TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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