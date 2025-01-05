Performans canavarı Redmi Turbo 4 satış rekoru kırdı

Yüksek performanslı Redmi Turbo 4 modeli satış rekoruna imza attı.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan cihaz, selefinden yüzde 220 daha fazla sattı.

Geçtiğimiz günlerde Çin pazarında resmi olarak tanıtılan Redmi Turbo 4 modeli kısa sürede satış rekoruna imza attı. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime ev sahipliği yapan cihaz, satışlarda selefini adeta katlayarak geçti. Ortaya çıkan raporlara göre model, Redmi Turbo 3‘ü yüzde 220 geride bırakarak satışlara adeta damgasını vurdu.

MediaTek’in Dimensity 8400 Ultra işlemcisine sahip dünyadaki ilk akıllı telefon olarak lanse edilen bu seçenek, fiyatına göre etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. AnTuTu testlerinde yaklaşık 1,8 milyon puan kaydeden bir çip, performanstan asla ödün vermiyor. Cihaz en zorlu oyunları oynama, çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yönetme ve her durumda akıcı bir deneyimin keyfini çıkarmanıza imkan tanıyor.

Redmi Turbo 4 neler sunuyor?

Performans canavarı akıllı telefon modeli 1,5K çözünürlüklü, 3.200 nit parlaklıkta ve 120 Hz hızında 6,67 inçlik bir ekranla geliyor. Cihazın ön kısmında selfie’ler ve görüntülü sohbetler için 20 MP kameraya yer veriliyor. MediaTek Dimensity 8400 Ultra çipli modelin 12 GB ve 16 GB RAM belleğe sahip versiyonları bulunuyor. Ayrıca 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı opsiyonları karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafında ise Redmi Turbo 4 modeli 50 MP’lik bir ana sensör ve 8 MP’lik ultra geniş fotoğraflar için bir yardımcı sensörle birlikte geliyor. 6.550 mAh pil kapasitesine sahip olan telefonda 90W hızlı şarj destekleniyor. Cihazdaki diğer özellikler arasında ekran altı parmak izi sensörü, IP68 sertifikası, NFC, stereo hoparlörler ve Bluetooth 6.0 bulunuyor.

Redmi Turbo 4 teknik özellikleri