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    Dünyanın ilk MagSafe’li kulaklığı Komutr MagSafe karşımıza çıktı

    Dünyanın ilk MagSafe desteğine sahip kulaklık modeli tanıtıldı. CES 2025'te sergilenmesi beklenen Komutr MagSafe resmen duyuruldu.
    Komutr MagSafe
    Görsel: Artronic Design
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    • MagSafe destekli dünyanın ilk kulaklığı Komutr MagSafe resmen tanıtıldı.
    • İnovatif ve hafif bir tasarıma sahip olan cihaz, yenilikçi yapısıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor.
    • Ayrıca cihazın yalnızca iPhone'larda değil, Android telefonlarla da uyumlu olduğu vurgulanıyor.

    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025 için geri sayım başladı. Merakla beklenen etkinlik, yılın en iddialı teknolojilerinin sergilenmesine ev sahipliği yapacak. Etkinlikte yer alacak ürünlerden bir tanesi de yenilikçi yapısıyla öne çıkacak dünyanın ilk MagSafe’li kulaklığı olan Komutr MagSafe olacak.

    Artronic Design markası tarafından CES 2025 etkinliğinde sergilenecek dünyanın ilk MagSafe bağlantısını destekleyen kulaklığı, pratik olarak kasanın iPhone cihazınızın arkasına yerleştirileceği bir kulaklık olarak hizmet verecek. Etkileyici bir inovasyona sahip olan bu ürün, işlevsel teknolojisiyle etkinlikte dikkat çeken seçeneklerden bir tanesi olmaya aday duruyor.

    Komutr MagSafe hafif tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

    MagSafe destekli kulaklık modeli, piyasada mevcut olan bildiğimiz diğer kulaklık modellerine göre daha ince bir yapıya sahip olacak. Bu yenilikçi ürün yalnızca 1,19 cm kalınlıkla gelecek. Ergonomik bir tasarım ortaya koyan ürün, uzun süre iyi bir kullanım sağlayacak kadar hafif ve rahat bir deneyime ev sahipliği yapacak.

    Komutr MagSafe cihazı tek şarjla 10 saat oynatmaya izin veren kullanıcı dostu bir pil ile sunulacak. Şarj kutusunu kullanırken bu süre 30 saate kadar uzatılabilecek. MagSafe vurgulanmış olsa bile cihaz, Android cihazlarla da tam uyumlu olarak çalışacak. Cihaz bu manyetik bağlantıyı desteklemeyen modellere yönelik uyarlamalara da sahip olacak.

    Komutr MagSafe
    Görsel: Artronic Design

    İnovatif bir yapıya sahip olan bu kulaklık aynı zamanda yüzde 80 pil iyileşmesine ulaşmak için 20 dakikalık şarjın gerekli olduğu hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme, ürün konfigürasyonu için özel bir uygulama yer alıyor. Ayrıca kasanın 800 mAh pil kapasitesine sahip olduğu vurgulanıyor.

    Artronic Design CEO’su Fabien Gaussorgues merakla beklenen yeni cihazla alakalı şunları söyledi:

    “Komutr, giyilebilir teknolojide yeni bir dönemi temsil ediyor. Kullanıcılara yalnızca teknik açıdan üstün değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını mükemmel şekilde tamamlayan bir cihaz sunarak kulaklık deneyimini yeniden tasarladık. Bu dönüm noktası, dönüştürücü teknoloji yaratma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor.”

    Komutr MagSafe
    Görsel: Artronic Design

    Komutr MagSafe kulaklık modeli 15 Ocak tarihinde ön siparişe sunulacak. Merakla beklenen cihaz Mayıs ayında ise resmi olarak raflarda boy göstermeye başlayacak. Fakat şimdilik cihazın satış fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde CES 2025 etkinliğinde bu konuda da bir bilgi verilmesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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