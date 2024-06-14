OPPO Find X7 Ultra en iyi pile sahip telefon seçildi

Akıllı telefonlar ile ilgili çeşitli testlerle karşımıza çıkan DxOMark platformu OPPO Find X7 Ultra cihazının pil ömrünü inceledi. Yapılan testler sonucunda cihaz rakiplerinin önüne geçerek zirveye yerleşti. Etkileyici bir batarya performansına ev sahipliği yapan model 160 puanla sıralamada ilk basamağa yerleşti.

DxOMark ekibinin gerçekleştirdiği testlerde etkileyici bir sonuç elde etmeyi başaran OPPO Find X7 Ultra, 157 puana sahip olan Honor Magic 6 Pro cihazını gerisinde bırakmayı başardı. Üçüncü sırada ise yine OPPO’nun bir akıllı telefonu olan Find X6 Pro modeli 151 puanla karşımıza çıktı.

OPPO Find X7 Ultra pil testi sonuçları

OPPO’nun performans canavarı akıllı telefon modeli gelişmiş pil gücüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Olağanüstü bir batarya ömrüne ev sahipliğinde bulunan cihazın 100 watt hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca dakikalar içinde tam şarja imkan sağladığı vurgulandı.

5.000 mAh’lik kullanıcı dostu bir pil setini bünyesinde taşıyan OPPO Find X7 Ultra uzun süre boyunca dayanıklı bataryasıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Bir günü rahatlıkla aşan pil ömrüyle gelen model video izleme, arama yapma ve oyun oynama gibi konularda kullanıcıları yarı yolda bırakmamakta kararlı görünüyor.

Elbette ki cihazın pil ömrünün bazı küçük olumsuz unsurları da bulunuyor. DxOMark ekibine göre cihaz dış ortamlardaki aramalarda ortalamanın altında kalıyor. Yine benzer bir şekilde fotoğraf çekerken ya da sosyal medya uygulamalarında dolaşırken daha iyi bir performans ortaya koyabileceği belirtiliyor. Öte yandan ürünün kablosuz şarj cihazının yüksek güç tüketimi de ayrı bir negatif faktör oluyor.

Yine de tüm bunlara rağmen OPPO Find X7 Ultra cihazı gelişmiş pil performansıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Gerçekleştirilen testlerde cihazın 67 saat 12 dakika boyunca dayanıklı bir bataryaya sahip olduğu aktarılıyor. Öte yandan cihazın 50 dakikada tam şarj sağladığı ifade ediliyor.

Son olarak yine DxOMark’ın yakın zaman önce gerçekleştirdiği testlerde OPPO Find X7 Ultra’nın en iyi kameralı telefon unvanına eriştiğini de belirtmekte yarar var. Cihaz yalnızca pil gücüyle değil, mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de beğeni topluyor.

OPPO Find X7 Ultra özellikleri