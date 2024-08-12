OPPO F27 5G tanıtım afişi yayınlandı! Cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı

OPPO F27 5G için geri sayım başladı. Çinli şirketin merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli ile ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlarda cihazın tasarımının ortaya çıktığı, şirket tarafından resmi bir tanıtım afişi yayınlandığı ve bu sayede cihazla alakalı ilk somut bilgilerin karşımıza çıktığını görüyoruz.

Çok yakında resmi olarak piyasaya duyurulması beklenen yeni OPPO telefonunun tasarımı ve bazı özellikleri netleşmeye başladı. Şirketin paylaştığı resmi tanıtım afişinde cihazın karanlık bir siluetine yer verildi. Öte yandan telefon ilk kez canlı kanlı bir şekilde görüntülendi. İşte OPPO’nun yeni telefonuyla ilgili merak edilen ve ortaya çıkan son detaylar…

OPPO F27 5G nasıl görünecek? İşte tasarımı

OPPO F27 5G tanıtım afişi resmi olarak paylaşıldı. Bu afişte cihazın Hindistan pazarında da raflarda boy göstermeye başlayacağı doğrulandı. Paylaşılan afişte “Dare to Flaunt” sloganına yer verildi. Bu slogan Türkçe’de “Gösterişe cesaret et” anlamına geliyor. Dolayısıyla cihazın iddialı bir şekilde karşımıza çıkacağı anlaşılıyor. Ancak bu iddianın gerçekten karşılanıp karşılanamayacağı şu anda belirsizliğini koruyor.

Yayınlanan afişte ne yazık ki OPPO F27 5G’nin özellikleri, çıkış tarihi ve satış fiyatı gibi önemli ayrıntılara yer verilmiyor. Fakat yine de cihazla alakalı önemli bilgilere buradan ulaşmamız mümkün oluyor. Telefonun tasarımı karanlık bir şekilde afişe yerleştiriliyor. Paylaşılan teaser görüntüsüne aşağıdan detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

Burada cihazın arka tarafa merkezi olarak konumlandırılan büyük bir dairesel kamera tasarımına ev sahipliği yapacağı görülüyor. Dört mercekten ve bir adet LED flaştan oluşan modül mobil fotoğrafçılar için şimdiden heyecan oluşturdu. Öte yandan cihazın düz bir panel tasarımıyla geleceği, metalden yapılmış kenarlara sahip degrade yüzeyle karşımıza çıkacağı anlaşılıyor.

OPPO F27 5G özellikleri ile ilgili daha önce ortaya çıkan raporlarda cihazın 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle karşımıza çıkacağı aktarılıyor. Öte yandan telefonun 27.999 rupi fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa sunulacağı söyleniyor. Bu rakamların güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL’ye tekabül ettiğini ekleyelim.

Son olarak merakla beklenen OPPO F27 5G’nin 91mobiles tarafından canlı kanlı ortaya çıkarıldığını da ekleyelim. Cihazın ön ve arka tasarımının gerçekte şu şekilde görüneceği öne sürülüyor:

Peki ya siz OPPO F27 5G ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazdan beklentilerinizi ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.