OnePlus Ace 6 olağanüstü pil ömrüyle öne çıkacak

OnePlus Ace 6 serisinin yıl sonlarına doğru Çin'de tanıtılması bekleniyor.

İddialara göre merakla beklenen cihazda 7.800 mAh pil kapasitesi yer alacak.

Performans canavarı telefonda Snapdragon 8 Elite yonga seti bulunacak.

OnePlus’ın performans canavarı yeni telefonu için geri sayım başladı. Çin merkezli marka şu sıralar Ace 5 serisinin lansmanına hazırlanıyor olsa da ortaya çıkan son söylentiler, yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenen halefleri OnePlus Ace 6 serisinden neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sunuyor.

Gelen son sızıntılar ile birlikte gelecek serideki cihazlardan biriyle ilgili bazı ayrıntılar netlik kazandı. Cihazın hemen göze çarpan ilk ayrıntısı, olağanüstü pil gücü oldu. Performanstan taviz vermeyecek modelin geniş batarya performansıyla adından söz ettireceği belirtildi.

Üst düzey performansa ev sahipliği yapacak

Ortaya çıkan bilgilere göre performans odaklı olması beklenen Ace 6 serisinin bir modeli (muhtemelen Ace 6 veya Ace 6 Pro) şu sıralar şirket içinde test ediliyor. Bu cihazın düz bir ekranla geleceği söyleniyor.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre OnePlus’ın yeni akıllı telefon modelinin kalbinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 serisinden bir işlemci yer alacak.

Önceki modeller olan Ace 5 ve Ace 5 Pro’nun en üst düzey işlemcilerle geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda, Ace 6 ve Ace 6 Pro’nun sırasıyla Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 8 Elite 2 ile donatılması muhtemel görünüyor.

Bu sayede en zorlu uygulamaları ve oyunları hiçbir zorluk çekmeden kaldırabileceksiniz.

OnePlus Ace 6 pil ömrü ortaya çıktı

Ortaya çıkan son sızıntılardaki en dikkat çekici nokta ise cihazın devasa bataryası oluyor. OnePlus Ace 6 modelinin 7.800 mAh kapasiteli bir pil ile geleceği söyleniyor. Bu değer, günümüzdeki çoğu akıllı telefonda bulunan değerden önemli ölçüde yüksek olacak.

Gününü dışarıda geçiren, telefonuyla çok fazla oynayan veya sürekli olarak priz aramaktan nefret eden kullanıcılar için bu gelişme mükemmel bir haber olabilir. Bu boyuttaki bir batarya, modern işlemcilerin verimliliğiyle bir araya geldiğinde OnePlus Ace 6’nın gerçek bir “pil canavarı” olabileceğini öne sürüyor.

Ne zaman piyasaya çıkacak?

OnePlus şu sıralar Ace 5 serisi modellerini tanıtmaya odaklanmış durumda. Ancak şimdiden bundan sonra ne olacağına dair dikkatler yoğunlaşmaya başladı. Merakla beklenen Ace 6 serisinin 2025 yılı sonlarında Çin’de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus’ın Ace modellerinin farklı versiyonlarını, bazen farklı isimlerle, sıklıkla diğer pazarlarda piyasaya sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Bu cihazın modifiye edilmiş veya ismi değiştirilmiş bir versiyonunun OnePlus 14R adıyla küresel pazara çıkma ihtimali bulunuyor.

Bu gelişme, dev pilin ve üst düzey işlemcinin yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaşacağı anlamına geliyor. Fakat şimdilik açıklanan detaylar bunlarla sınırlı durumda.

Cihazın kameraları, ekran türü ve şarj özellikleri gibi diğer özellikler henüz bilinmiyor. Çok yakında cihazla alakalı yeni ayrıntılar gelmesi bekleniyor.