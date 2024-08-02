OnePlus Ace 3V, Temmuz 2024’ün en iyi orta seviye telefonu oldu

Performans canavarı OnePlus Ace 3V modeli Temmuz 2024’ün en iyi orta seviye telefonu seçildi. Bu yılın Mart ayında piyasaya çıkan model, Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 7 Gen 3 çipine sahip ilk telefon olarak lanse edilmişti. Yüksek puanıyla AnTuTu testinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz rakiplerini geride bıraktı.

Her ay düzenli bir şekilde bir önceki ayın en güçlü cihazlarını raporlayan AnTuTu platformu Temmuz 2024 dönemine ilişkin raporuyla dikkat uyandırdı. En iyi Android telefonlar listesinin yanı sıra en iyi orta seviye telefonları da meraklılarıyla paylaşan ekip, fiyat-performans deneyimine odaklanan cihazları karşımıza çıkardı.

Temmuz 2024’ün en iyi orta seviye telefonları:

OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3) – 1.425.372 puan Realme GT Neo 6 SE (Snapdragon 7+ Gen 3) – 1.371.721 puan Redmi K70E (Dimensity 8300 Ultra) – 1.361.045 puan Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2) – 1.147.812 puan Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) – 1.128.451 puan iQOO Z8 (Dimensity 8200) – 966,903 puan iQOO Neo 7 SE (Dimensity 8200) – 966.505 puan OnePlus Ace (Dimensity 8100 Max) – 882.401 puan Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200) – 881.460 puan iQOO Z9 (Snapdragon 7 Gen 3) – 819.243 puan

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setine sahip olan OnePlus Ace 3V modeli 1.425.372 puan alarak orta seviye cihazların yer aldığı AnTuTu sıralamasında zirveyi üstlendi. Aynı yonga setine sahip olan Realme GT Neo 6 SE cihazı ise ikinci sırada yer aldı.

Qualcomm ile MediaTek yonga setlerinin sert bir rekabet gösterdiği tabloda Snapdragon işlemciler zirvenin ilk iki sırasını paylaşıyor. Fakat yine de tablonun genelinde her iki şirket de beşer cihazda karşımıza çıkıyor.

OnePlus Ace 3V teknik özellikleri

Boyutlar: 162,7 x 75,2 x 8,47 mm

162,7 x 75,2 x 8,47 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,74 inç 2,5D AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,74 inç 2,5D AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 GPU: Adreno 732

Adreno 732 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

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