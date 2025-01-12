Los Angeles yangınları ünlü oyun stüdyolarını da etkiledi

Los Angeles yangınları 180 binden fazla sakinin evlerini terk etmelerine yol açtı.

Bu durum Activision Blizzard ve Riot Games gibi bazı ünlü oyun stüdyolarını da etkiledi.

Los Angeles yangınları, ünlü oyun geliştirme stüdyolarını da etkiledi. Pek çok şirket, yangın nedeniyle ofislerini terk etmek zorunda kaldı. Genel merkezlerini geçici olarak terk eden şirketler arasında, daha çok League of Legends ile tanınan Activision Blizzard ve Riot Games gibi büyük isimler yer alıyor.

Activision Blizzard, PC Gamer’a yaptığı açıklamada çalışanlarının güvenliğinin şu anda en büyük önceliği olduğunu belirtti: “Hızla geliştiği için durumu aktif olarak izliyoruz. Güvenliklerini doğrulamak ve kaynak sunmak için etkilenen bölgelere en yakın çalışanlarla temas halindeyiz.”

Riot Games ise buna karşılık olarak yangınların resmi merkezlerinin yakınında bulunan topluluklarda yol açtığı acı ve ıstırabı tarif etmenin bir yolu olmadığını belirtti. Şirketin CEO’su Dylan Jadeja, LinkedIn’de yayınlanan bir paylaşımda Los Angeles şehrinin gelecekte yeniden inşasına yardımcı olma planlarına çoktan başladığını belirtti.

Yangınlardan etkilenme riskiyle karşı karşıya olan bir diğer şirket ise Burbank bölgesinde bulunan Insomniac Games oldu. Nick Folkman sosyal medyadan yaptığı açıklamada geliştiricinin ana ofislerinden yangınlardan kaynaklanan yoğun rüzgar gürültüsünü duymanın mümkün olduğunu belirtti.

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın

Los Angeles yangınları şehrin farklı bölgelerini etkiliyor. LA Times’ın aktardığı bilgilere göre 10 kişinin ölümüne ve 180 binden fazla sakinin evlerini terk etmesine neden olan alevler şimdiden 10 binden fazla yapıyı yok etti.

Öte yanan en az 200 bin kişi daha tahliyenin yakın olması gerektiği konusunda uyarı altında. Yangın halihazırda Los Angeles tarihindeki en büyük yangın olarak kabul ediliyor ve şu ana kadar alevlerin ne zaman kontrol altına alınacağına dair bir tahmin bulunmuyor.