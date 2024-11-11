OnePlus 12R için Android 15 (OxygenOS 15) müjdesi

OnePlus amiral gemisi modelleri için yeni yazılım güncellemelerini dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, OnePlus 12 için Android 15 güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi ise OnePlus 12R modeli için Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 güncellemesi nihayet geldi.

OnePlus’ın sunduğu yeni güncelleme, açık Betanın kullanıma sunulmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Güncelleme şu anda Hindistan, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine ulaştı. Türkiye’deki kullanıcıların da çok yakında yeni güncellemeye sahip olmaları bekleniyor.

OnePlus 12R yeni güncelleme ile önemli yenilikler sunuyor

OnePlus’ın topluluk sayfasında yer alan bilgilere göre Android 15 işletim sistemini temel alan yeni OxygenOS 15 güncellemesi geliştirilmiş animasyonlar ve görsel efektlerle tamamen yenilenmiş bir tasarım sunarak daha akıcı ve daha duyarlı bir arayüz sunuyor.

Güncelleme günlük kullanıcı deneyimini optimize etmek ve sistemi daha sezgisel hale getirmek için tasarlanmış yeni yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiriyor. Yeni güncelleme yalnızca cihazın estetiğini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda OnePlus 12R’nin verimliliğini ve kişiselleştirilmesini geliştirmeyi amaçlayan gelişmiş araçlar da sunuyor.

OxygenOS 15 açık Beta programına katılanlar için kararlı sürüme yükseltme yapmak için doğrudan bir yol bulunmuyor. Bunun için fabrika ayarlarının geri yüklenmesini ve telefondaki tüm verilerin silinmesini içeren bir işlem olan OxygenOS 14’ün kararlı sürümüne geri dönüş yapmak gerekiyor.

Ancak geri alma işlemi tamamlandıktan sonra OxygenOS 15’in kararlı sürümünü yüklemek mümkün olacak. Bu nedenle yeniden yüklemeyle ilgili komplikasyonlardan kaçınmak için Beta programına katılmadan önce seçiminizi dikkatlice değerlendirmeniz önemli olacak.

Yeni güncelleme ile birlikte OnePlus 12R, Android 15 ile OxygenOS 15 yazılımının en son sürümünü alan ikinci model olarak OnePlus 12’nin arkasından geliyor. OnePlus Open katlanabilir akıllı telefon da dahil olmak üzere diğer cihazlar ise hala güncellemeyi bekliyor.

Şu anda OnePlus Open için Beta güncellemesi bile henüz mevcut değil. Bu cihaz için kararlı sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda da hala kesin bir bilgi yok. Bununla birlikte ilk modeller için dağıtımın hızlı bir şekilde ilerlemesi, markanın diğer ürünleri için de yakın bir güncelleme için umut veriyor.

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