Performans canavarı Honor 300 Pro’nun teknik özellikleri belli oldu

Honor premium segmente yönelik iki yeni akıllı telefon ile yakın zaman önce karşımıza çıktı. Bir süredir heyecanla beklenen yeni Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro geçtiğimiz günlerde Çin pazarında tanıtıldı. Şimdi ise şirket, bir sonraki amiral gemisi için kolları sıvadı. Şirketin yeni üst düzey telefonu için geri sayım başladı.

Honor şirketi Aralık ayı başlarında şık tasarımı ve yüksek performansı ile öne çıkan birleştirmeyi yeni bir model olan Magic 7 RSR Porsche Design’ın piyasaya çıkacağını zaten doğrulamıştı. Bunun yanı sıra şirket, Honor 300 serisi ile performansa sınırları bir üst noktaya taşımayı planlıyor. Etkileyici özellikleri ile öne çıkacak Honor 300 Pro modeli iddialı donanımı ile karşımıza çıkıyor.

Honor 300 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Honor 300 serisi, Kasım sonu veya Aralık başında Çin pazarında resmi olarak piyasaya duyurulacak. Özellikle de serinin en üst modeli olan Honor 300 Pro, etkileyici donanımıyla tüketiciler için iyi bir seçenek olarak raflara gelecek.

Honor 300 Pro modeli Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılacak. Qualcomm’un performans canavarı işlemcisi, merakla beklenen yeni modelin Redmi K80, iQOO Neo 10, OnePlus Ace 5 ve Realme GT Neo 7 gibi yakında çıkacak diğer üst düzey akıllı telefonlarla rekabet etmesine olanak tanıyacak.

Honor 300 Pro iddialı teknik özellikleri ile raflarda öne çıkacak. Merakla beklenen cihazda 1.5K çözünürlüklü OLED panel ve ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Aynı zamanda telefon hem 100W kablolu şarjı hem de kablosuz şarjı destekleyecek.

Honor’un yeni amiral gemisi telefonu 50 MP telefoto kamerayla güçlendirilecek. Kameranın diğer özelliklerine ilişkin henüz detaylı bir bilgi olmasa da gelişmiş telefoto lens, uzun mesafeli çekimlerin kalitesine odaklanıldığını gözler önüne seriyor.

Honor 300 serisi çıkış tarihi henüz ne yazık ki şirket tarafından açıklanmadı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, gelişmiş özelliklere sahip olacak modelin yolda olduğunu bizlere gösteriyor. İlerleyen günlerde cihazla alakalı daha fazla resmi açıklama geleceği tahmin ediliyor.

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