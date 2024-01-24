Kripto para platformu Nexo’dan Bulgaristan’a 3 milyar dolarlık dava

Kripto para platformu Nexo, Bulgaristan ile büyük bir kriz yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan’daki ofislerine baskın düzenlenen ve başta kara para aklama olmak üzere birkaç suçtan soruşturma altına alınan şirket, savcıların konuya ilişkin herhangi bir kanıta rastlamaması üzerine Bulgaristan’a 3 milyar dolar tutarında devasa bir tazminat davası açtı.

Dünya Bankası’nın bir parçası olan ve ABD tarafından finanse edilen Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) ile konuya ilişkin masaya oturan Nexo yönetimi, Bulgaristan’da yaşanan bu çarpıcı olayın şirketin itibarını düşürdüğünü ifade ederek; bunun sonucunda hem maddi hem de manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını öne sürdü.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz yılın başlarında Bulgaristan, ünlü kripto para platformu Nexo ile bağlantılı olduğu belirtilen dört kişinin kara para aklama, vergi kaçırma ve bilgisayar suçları gibi çeşitli suçları yürütmek adına organize suç örgütü kurmakla suçlamıştı. Nexo’nun kurucu ortakları Antoni Trenchev ve Kosta Kanchev’in de bu kişiler arasında olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Nexo’nun ülkedeki ofislerine baskın düzenlenip arama gerçekleştirilmişti. İsimleri resmi olarak açıklanmayan bu dört kişinin ülkeden çıkışları yasaklanmış ve haklarında arama talebi getirilmişti.

Ulusal güvenlik servisi konuya ilişkin şu açıklamayla meraklıları bilgilendirmişti: “Маhkеmеnіn іznіуlе dün 15 bіnауа gіrdіk, асіl оlаrаk іkі bіnаdа dаhа аrаmа уарtık. 20’dеn fаzlа tаnıklа görüştük, görüşmеlеr hаlеn dеvаm еdіуоr. Таnıklаrın bіr kıѕmı güvеnlіklеrіndеn şüрhе еdеrеk kоrumа рrоgrаmınа gіrесеklеrіnі іfаdе еdеrkеn, bіr kıѕmı dа іѕіmѕіz tаnık оlаrаk ѕоrguуа çеkіldі. Віlgіѕауаrlаrа, раrаlаrа vе krірtо vаrlıklаrа еl kоnuldu.”

Bulgaristan’da yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayan Nexo hakkında başlatılan soruşturmada hiçbir kanıt bulunamadı. Şu anda şirket çalışanları ve yöneticilerine yönelik soruşturmanın kapandığı bilinirken; yine de bu konunun Nexo tarafında kapanmadığı açık bir şekilde görülüyor. Şirket bu süreçteki maddi ve manevi kayıplarını yeniden mahkemeye taşımaya karar verdi.

Nexo bu süreçte maddi ve manevi kayıp yaşadığını iddia ediyor

Reuters’ın haberine göre Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi’ne sunulan dosya şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde Pillsbury Winthrop Shaw Pittman adlı hukuk firması tarafından temsil ediliyor. Nexo hakkında düşen suçlamalara karşı hareket eden şirket şu açıklamada bulundu:

“Dаvауı dеrіnlеmеѕіnе іnсеlеdіktеn ѕоnrа Nехо’nun іddіаѕının güсünе vе gеlесеktеkі bаşаrıѕınа іnаnıуоruz. Аdаlеt müсаdеlеѕіnіn bіr ѕоnrаkі аşаmаѕındа müvеkkіllеrіmіzі tеmѕіl еtmеуі ѕаbırѕızlıklа bеklіуоruz.”

Bulgaristan yönetimiyle yaşanan kriz yüzünden büyük kayıplara uğradığını belirten Nexo şirketi, 3 milyar dolarlık tazminat davasını üç gerekçeye dayandırıyor. Bunlardan ilki, şirketin bu süreçten sonra ABD’deki en büyük yatırım bankalarından üçüyle ortaklık anlaşmalarının askıya alınması oldu.

Nexo, ikinci olarak şirketin Avrupa’daki en büyük futbol kulüplerinden bir tanesiyle uzun vadeli bir anlaşmanın rafa kalktığını bildirdi. Son olarak da firma çalışanlarının küresel çapta itibar zedelenmesi yaşadığı; başlatılan soruşturmanın, şirketi büyük bir gelir kaybına uğrattığını paylaştı.

Tazminat gelirinin bir kısmı bağışlanacak

Bulgaristan’dan elde edeceği tazminat gelirinin yüzde 20’sini ülkedeki ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını açıklayan şirket, özellikle de çocuk hastanelerinin inşa edilmesi adına büyük bir çaba göstereceklerinin sözünü verdi.