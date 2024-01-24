Galaxy Z Flip 5 rakibi TECHO Phantom V Flip, Türkiye’de satışa çıktı

Katlanabilir telefon pazarına iddialı bir şekilde giren TECNO, geçtiğimiz yıl iki etkileyici seçenekle bu segmente yatırım yaptı. Şirket, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un katlanabilir telefonlarıyla rekabet edecek iki cihaz piyasaya sürdü. Bunlardan ilki olan TECNO Phantom V Fold, Galaxy Z Fold 5 rakibi bir model olarak lanse edilirken; Galaxy Z Flip 5’e rakip olarak tanıtılan TECNO Phantom V Flip modeliyse nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı.

TECNO’nun amiral gemisi katlanabilir telefonu oldukça modern ve şık bir görünüm içeriyor. Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, bugünden itibaren artık Türkiye pazarında da boy göstermeye başlıyor. Uzun süredir heyecanla beklenen modelin ülkemizdeki satış fiyatı resmen duyuruldu. İşte detaylar…

TECHO Phantom V Flip’in Türkiye fiyatı belli oldu

TECNO bugün yeni katlanabilir telefon modelini Türkiye’ye getirdi. Phantom V Flip’in Türkiye fiyatı resmen açıklandı. Beklenen cihaz ülkemizde 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye başlayacak. Hepsiburada, MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Turkcell ve Vodafone aracılığıyla cihazı satın almanız mümkün.

8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanını bir araya getiren TECNO Phantom V Flip modeli şu anda ülkemizde mor ve siyah renk seçenekleriyle listeleniyor. TECNO Türkiye garantisiyle satışa sunulan cihaz, güçlü özellikleriyle Samsung Galaxy Z Flip 5 ile rekabet ediyor.

TECHO Phantom V Flip özellikleri

Dahili ekran: 6,9 inç katlanabilir LTPO AMOLED panel, 1080 x 2640 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1.000 nit tepe parlaklık

6,9 inç katlanabilir LTPO AMOLED panel, 1080 x 2640 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1.000 nit tepe parlaklık Harici ekran: 1,32 inç AMOLED panel, 466 x 466 piksel çözünürlük kalitesi, 800 nit tepe parlaklık

1,32 inç AMOLED panel, 466 x 466 piksel çözünürlük kalitesi, 800 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8050 (6 nm)

MediaTek Dimensity 8050 (6 nm) RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama alanı

256 GB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens

64 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens Batarya: 45 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil kapasitesi

45 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı HiOS 13.5 kullanıcı arayüzü

Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan katlanabilir TECNO telefonu 6,9 inç LTPO AMOLED dahili ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde olağanüstü bir akıcılık vaat eden cihaz harici ekranda 1,32 inç AMOLED panel taşıyor.

Mediatek Dimensity 8050 çipinden güç alarak yüksek performans sağlayan telefon, 45 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir batarya performansı sunuyor. Cihazın yalnızca 15 dakikalık bir şarjla yüzde 50 dolum yapabileceği aktarılıyor.

64 MP ana kamerasıyla etkileyici kareler çekmenize olanak sağlayan katlanabilir telefon, 13 MP’lik bir ultra geniş açılı lensle çift kamera modülünü tamamlıyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası sunuluyor. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan HiOS 13.5 arayüzüyle hizmet verdiğini de eklemekte yarar var.

Peki ya siz TECNO Phantom V Flip ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Size göre cihaz 39 bin 999 TL’lik fiyat etiketini hak ediyor mu? Fikir ve değerlendirmelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.