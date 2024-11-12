Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Itel, S25 ve S25 Ultra’yı Samsung’dan önce piyasaya çıkardı

    Itel, Samsung'dan önce S25 ve S25 Ultra'yı piyasaya sundu. Amiral gemisi cihazlarla "adaş" olan uygun fiyatlı modeller resmen tanıtıldı.
    Itel S25 Ultra

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Merakla beklenen Galaxy S25 ailesi için geri sayım başlarken, cihazlarla alakalı yeni iddialar da ortaya çıkmaya devam ediyor. “2025’in en iddialı Android telefonu” olarak lanse edilecek yeni modeller, “premium” segmente hitap edecek güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Itel, Samsung’dan erken davranarak S25 ve S25 Ultra modellerini rakibinden aylar önce piyasaya sürdü. Samsung’un amiral gemisi cihazlarıyla aynı adı taşıyan bu modeller, “adaşlarının” aksine uygun fiyatlı seçenekler olarak raflarda boy göstermeye başlıyor. Samsung’a göre daha zayıf bir donanıma sahip olan bu cihazlar, yine de tasarım konusunda rakibinden büyük ölçüde ilham alıyor.

    Itel S25 ve S25 Ultra neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatları

    Itel S25 düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. S25 Ultra modelinde ise çift tonlu renk şemasına sahip kavisli bir AMOLED ekran tasarımı karşımıza çıkacak. 6,78 inçlik bir ekranla gelecek modeller, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızıyla kullanıcılara sunulacak.

    Itel S25’in işlemcisi henüz doğrulanmadı. Fakat iddialara göre serinin temel modeli Unisoc T612 çipinden güç alacak. Fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayan bu çip, temel düzeyde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı vaat ediyor.

    Itel S25 ve S25 Ultra
    Soldan sağa: Itel S25 ve S25 Ultra

    32 MP selfie kamerası ile karşımıza çıkacak Itel S25, arka tarafta ise 50 MP ana kamerayla gelecek. DTS Audio ile sürükleyici bir ses deneyimi ortaya koyacak cihaz, 5.000 mAh’lik ideal bir pil kapasitesiyle donatılıyor. Şimdilik hızlı şarj konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, cihazın IP54 sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor.

    Gizmochina’nın haberine göre Itel S25 Ultra modelinde ise daha gelişmiş özellikler yer alacak. Cihaz aynı ekran özelliklerini korurken, buna ek olarak Corning Gorilla Glass 7i cam koruma teknolojisinden faydalanacak. 50 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerasıyla gelen cihaz, Unisoc T620 çipiyle güçlendiriliyor. Ayrıca cihazda ekran içi parmak izi tarayıcısı da yer alıyor. Son olarak modelin suya dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

    Itel S25 Ultra

    Itel S25 modeli 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip sürümüyle 110 dolardan alıcılara hitap edecek. S25 Ultra ise 8 GB + 256 GB’lık versiyonuyla 210 dolar karşılığında tüketicilere sunulacak.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.