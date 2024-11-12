Itel, S25 ve S25 Ultra’yı Samsung’dan önce piyasaya çıkardı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Merakla beklenen Galaxy S25 ailesi için geri sayım başlarken, cihazlarla alakalı yeni iddialar da ortaya çıkmaya devam ediyor. “2025’in en iddialı Android telefonu” olarak lanse edilecek yeni modeller, “premium” segmente hitap edecek güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Itel, Samsung’dan erken davranarak S25 ve S25 Ultra modellerini rakibinden aylar önce piyasaya sürdü. Samsung’un amiral gemisi cihazlarıyla aynı adı taşıyan bu modeller, “adaşlarının” aksine uygun fiyatlı seçenekler olarak raflarda boy göstermeye başlıyor. Samsung’a göre daha zayıf bir donanıma sahip olan bu cihazlar, yine de tasarım konusunda rakibinden büyük ölçüde ilham alıyor.

Itel S25 ve S25 Ultra neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatları

Itel S25 düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. S25 Ultra modelinde ise çift tonlu renk şemasına sahip kavisli bir AMOLED ekran tasarımı karşımıza çıkacak. 6,78 inçlik bir ekranla gelecek modeller, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızıyla kullanıcılara sunulacak.

Itel S25’in işlemcisi henüz doğrulanmadı. Fakat iddialara göre serinin temel modeli Unisoc T612 çipinden güç alacak. Fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayan bu çip, temel düzeyde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı vaat ediyor.

32 MP selfie kamerası ile karşımıza çıkacak Itel S25, arka tarafta ise 50 MP ana kamerayla gelecek. DTS Audio ile sürükleyici bir ses deneyimi ortaya koyacak cihaz, 5.000 mAh’lik ideal bir pil kapasitesiyle donatılıyor. Şimdilik hızlı şarj konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, cihazın IP54 sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor.

Gizmochina’nın haberine göre Itel S25 Ultra modelinde ise daha gelişmiş özellikler yer alacak. Cihaz aynı ekran özelliklerini korurken, buna ek olarak Corning Gorilla Glass 7i cam koruma teknolojisinden faydalanacak. 50 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerasıyla gelen cihaz, Unisoc T620 çipiyle güçlendiriliyor. Ayrıca cihazda ekran içi parmak izi tarayıcısı da yer alıyor. Son olarak modelin suya dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Itel S25 modeli 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip sürümüyle 110 dolardan alıcılara hitap edecek. S25 Ultra ise 8 GB + 256 GB’lık versiyonuyla 210 dolar karşılığında tüketicilere sunulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: