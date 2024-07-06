Xiaomi Mix Fold 4 için geri sayım! İşte beklenen özellikleri

Katlanabilir telefon pazarına çok yakında yeni bir model daha eklenecek. 10 Temmuz tarihinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6‘nın lansmanı ile karşımıza çıkacak Samsung markasının hakimiyet sürdüğü bu pazar, Çinli teknoloji devinin yeni ürünüyle genişleyecek. İddialara göre şirket yakın zaman içinde en az iki yeni katlanabilir telefonla gelecek.

Xiaomi’nin iki yeni telefonu da ilk olarak Çin pazarında duyurulacak. Çin’deki lansmandan aylar sonra, yani yıl sonlarına doğru ise Galaxy Z Fold 6 rakibi olacak Xiaomi Mix Fold 4 cihazının küresel lansmanı gerçekleşecek. Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni model şirketin küresel olarak piyasaya süreceği ilk katlanabilir telefonu olarak öne çıkacak. Cihazı rakiplerinden ayıran önemli unsurlardan bir tanesinin ise ürünün dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacağı yönünde.

Xiaomi Mix Fold 4, Honor Magic V2’in rekorunu kıracak

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu şu anda 9,9 mm inceliğe sahip olan Honor Magic V2 modeli olarak biliniyor. Honor şu sıralar serinin yeni modeli olan Magic V3 üzerinde çalışmaya devam ederken, beklenen cihazın önceki modelden daha ince bir yapıya sahip olacağı öne sürülüyor.

Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu ince yapısıyla Honor Magic V2’nin tahtına oturacak gibi görünüyor. İddialara göre Xiaomi Mix Fold 4 modeli 10 mm’den daha ince bir tasarımla gelecek. Öte yandan cihaz, daha önce Xiaomi Mix Fold serisinde görülmeyen bir stratejiyle karşımıza çıkacak. Diğer cihazlar yalnızca Çin pazarında tüketicilere satılırken, yeni modelin ise küresel pazarda boy göstereceği ifade edildi. Bu sayede şirketin katlanabilir telefon pazarında daha rekabetçi bir konuma ulaşmasına kapı aralanacak.

Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 4’ün çok yakında Çin pazarında resmi bir lansman etkinliğiyle duyurulması bekleniyor. Yıl sonuna doğru küresel pazara gelmesi beklenen ürün, Çin’de Xiaomi Mix Flip ile birlikte tanıtılacak. Ancak şirketin yeni katlanabilir kapaklı telefonu olan Mix Flip’in global olarak satılıp satılmayacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Xiaomi Mix Fold 4’ün teknik özellikleri neler olacak?

Yeni katlanabilir Xiaomi telefonu güçlü özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek. Dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan cihaz, mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir deneyim sağlayaacak. Cihazda 50 MP ana kamera ile birlikte 60 MP, 12 MP ve 10 MP’lik toplamda dört kameraya yer verilecek.

Pil ömrü konusunda da beklentileri karşılayacak model, 5.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Son olarak cihazın suya dayanıklı bir yapıya sahip olacağı öne sürülüyor.