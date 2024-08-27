İptal edilen GTA: Tokyo oyunu yıllar sonra ortaya çıktı

Grand Theft Auto serisi tüm zamanların en popüler oyunları arasında kabul ediliyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyuncunun favorisi haline gelen GTA serisi ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. Rockstar’ın yıllar önce GTA San Andreas’ı Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen bir hikayeye odaklamadan önce başka bir hikaye üzerine araştırma yaptığı tespit edildi.

Japonya’da geçen bir Grand Theft Auto oyunu üzerine çalışan Rockstar Games, daha sonra GTA: Tokyo adı verilen oyundan bir anda vazgeçme kararı aldı. PlayStation 2 konsolu için ön geliştirme aşamasında olan proje, karmaşık lojistik problemler yüzünden rafa kaldırıldı. 2023 yılının sonlarında meydana gelen bir hack saldırısında oyunla alakalı detaylar ilk kez gün yüzüne çıktı.

GamesRadar’ın haberine göre eski bir Rockstar Games çalışanının da içinde bulunduğu güvenilir kaynaklardan doğrulanan GTA: Tokyo oyunu bir dönem Rockstar Games için cazip bir fikir haline geldi. Ancak şirket seriyi Japonya’ya genişletmeyi düşünürken bazı zorluklarla karşılaşarak geri adım atmak zorunda kaldı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu detay, Grand Theft Auto serisi hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

GTA: Tokyo “mecburen” rafa kaldırıldı

Rockstar Games’in kurucu ortağı Sam Houser’ın GTA 3 oyununun tanıtımını yapmak adına birkça defa Tokyo kentini ziyaret ettiği ifade edildi. Bu seyahatler esnasında Houser’ın Japon kentinden adeta büyülendiği ve bunun GTA serisi için büyük bir potansiyel olabileceğini düşündüğü belirtildi.

Her ne kadar kağıt üzerinde GTA: Tokyo fikri oldukça cezbedici ve parlak bir fikir gibi dursa da şirket ne yazık ki bu noktada bazı engellerle karşılaştı. Projenin hayata geçmesinin son derece kapsamlı ve maliyetli bir lojistik gerektireceği söylenirken; şehrin haritasını çıkarmak, ayrıntılı kültürel bilgiler toplamak ve GTA’nın hicivsel özünü koruyan bir anlatı sunmak için yapılacak ön çalışmaların Rockstar adına oldukça zorlu bir hal alacağı dile getirildi.

GTA: Tokyo oyununun iptal edilme kararı, Japon kültürünün karmaşıklığını uygun ve serinin özüne uyumlu bir şekilde aktarmak için birçok engelle karşılaşan Rockstar Games adına üzücü bir hamle oldu. Bunun yerine şirket GTA evreninde zaten mevcut olan şehirleri daha ayrıntılı bir şekilde keşfedip genişletmeye odaklandığı ifade edildi.

Yıllar önce rafa kaldırılan GTA: Tokyo şu anda serinin hayranları için heyecan verici görünse de Rockstar Games’in o dönemki endişeleri de kendi adına haklı gibi görünüyor. Şu anda Grand Theft Auto hayranlarının gözleri serinin yıllar sonra gelecek yeni oyunu olan GTA 6‘ya çevrilmiş durumda.