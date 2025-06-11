iOS 26 pil tasarrufu için Adaptive Power özelliğiyle geliyor

Apple kısa süre önce iOS 26 işletim sistemiyle karşımıza çıkarak dünya çapında dikkatleri üzerinde topladı.

Yeni güncelleme, iPhone'ların pil ömrünü artırmaya yardımcı olan işlevsel bir yenilikle geldi.

iOS 26 işletim sistemi Adaptive Power özelliği ile daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir batarya performansı ortaya koyacak.

iOS 26 işletim sistemi, Apple mühendisleri tarafından enerji yönetimi için özel olarak tasarlanmış bir çözümle geliyor. Bu olayın kalbinde “Adaptive Power” adı verilen yeni teknoloji yer alıyor.

Apple’ın pil ömrünü artırmaya odaklanan yeni özelliği, her bir kullanıcının kullanım biçimlerine dinamik olarak uyum sağlayarak pil ömrü kavramını yeniden tanımlamayı vaat ediyor. İşte iPhone cihazlarına batarya tasarrufu sağlayacak olan yenilikle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Adaptive Power özelliği nedir?

Apple’ın yeni teknolojisi, cihazın kaynaklarını sürekli olarak ayarlama yeteneğinde yatıyor. Adaptive Power özelliği maksimum akışkanlığa öncelik verip vermemeye veya sonraki saatler için değerli enerjiyi korumaya karar vermek için gerçek zamanlı olarak aktiviteleri analiz ediyor.

The Verge’ün haberine göre günlük kullanımda neredeyse fark edilmeyen maksimum performanstan küçük bir ödün veriliyor. Sabahtan akşama kadar sizi idare edecek mükemmel pil ömrü garanti ediliyor.

Klasik enerji tasarrufu modu, kullanıcı deneyimini ciddi şekilde sınırlayan acil bir çözüm olan köklü ve evrensel bir değişiklik olarak karşımıza çıkmıştı.

Yeni sistem ise iPhone’unuzu kullanmanın bütünlüğünü ve keyfini koruyarak sürekli ve gizli ayarlamalarla çalışıyor. Kullanıcılar bu seçeneği yeni kişiselleştirilmiş verimlilik standardı için kontrol paneli olan pil ayarlarında bulabiliyor.

Bu yeni görünümün yaratılışı, sıra dışı bir model için tasarlanmış gibi görünüyor. Gelecekteki bir iPhone 17 Air hakkındaki söylentiler, sınırlı kapasiteli bir pilin benimsenmesine yol açabilecek bir tasarım seçimi olan son derece ince bir profili tanımlıyor.

Bu senaryoda iOS 26’nın Adaptive Power teknolojisi, zarafetin özden ödün vermemesini sağlayan temel unsur haline geliyor. Apple bir sonraki tasarım cihazının gün boyunca parlayabilmesini ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir pil ömrüne sahip olmasını sağlamak için ideal yazılım altyapısını oluşturdu.

Hangi iPhone’lar iOS 26 güncellemesini destekliyor?

iOS 26 güncellemesini çalıştıracak iPhone modelleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: