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    iOS 26 çocuk güvenliği için önemli yenilikler getiriyor

    Apple yeni iOS 26 işletim sistemi ile birlikte çocuk güvenliği odaklı bir dizi işlevsel yeniliği kullanıcılarla buluşturuyor.
    iPhone çocuk güvenliği
    Görsel: Apple
    • Apple, iOS 26 işletim sisteminde ebeveynlerin içini rahatlatacak önemli yenilikler getiriyor.
    • Şirket yeni güncellemede çocuk güvenliği odaklı bir dizi yeni özellik ile karşımıza çıkıyor.
    • Bilinmeyen kişiler için ebeveyn onayı, uyarı bildirimleri ve daha fazlası kullanıcılarla buluşuyor.

    Teknoloji devi Apple, iOS 26 işletim sistemi ile Apple Intelligence yapay zeka paketinin yeniden şekillendirilmesi ve daha derin entegrasyonunun çok ötesine geçen bir dizi yenilik sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca günlük uygulamaları optimize etmeye, enerji verimliliğine ve özellikle küçükler için güvenlik önlemlerini güçlendirmeye, onları bilinmeyen kişilerden ve potansiyel olarak riskli etkileşimlerden korumaya odaklanıyor.

    Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 26, çocuk güvenliği ile ilgili önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Güncelleme çocukların korumasını artıracak kritik birtakım özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor. Bilinmeyen kişiler için ebeveyn onayı, uyarı bildirimleri ve daha fazlası duyuruldu.

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    Apple tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 26, bir çocuk bilinmeyen veya daha önce yetkilendirilmemiş bir telefon numarasıyla iletişim başlatmaya çalıştığında ebeveyn onayı gerektirecek. Bu önleyici tedbir, ebeveynlerin çocuklarının yeni bağlantılarının her zaman farkında olmasını ve bunları denetleyebilmesini sağlayacak.

    Bunun yanı sıra güvenliği daha da artırmak için, bir genç onaylanmamış bir kişiye mesaj göndermeye çalışırsa, ebeveynler doğrudan iPhone’larında bir güvenlik uyarısı alacak. Bu anında bildirim mekanizması, potansiyel olarak sorunlu durumlarda zamanında müdahaleye olanak tanıyacak.

    iOS 26 çocuk güvenliği
    Görsel: Apple Newsroom

    Apple yakın zamanda düzenlenen konferansta ayrıca geliştiriciler için tasarlanmış ve yeni güvenlik özelliklerini doğrudan uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanıyan bir araç olan “Permissionkit”in yaklaşan lansmanını da doğruladı.

    Sonuç olarak ebeveyn iznine duyulan ihtiyaç basit aramaların veya mesajların çok ötesine uzanacak. Sosyal ağlarda yeni kişileri takip etme, belirli oyunlara erişme ve çok daha fazlası gibi etkinlikleri de kapsayacak. Böylelikle küçükler için daha güvenli ve daha kontrollü bir dijital ortam yaratmayı amaçlayan bir yaklaşım sergilenecek.

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    Apple tarafından duyurulan bir diğer önemli yeni özellik ise App Store’un güvenlik önlemlerinin genişletilmesi oluyor. Daha önce bu korumalar yalnızca 13 yaşın altındaki çocuklar için geçerliydi ancak iOS 26 ile eşik yükseltildi. Aynı güvenlik önlemleri 17 yaşına kadar olan gençler için de geçerli olacak.

    Son olarak ebeveynlere daha fazla esneklik sunmak için Apple, bunu açıklamak istememeniz durumunda çocuğun tam doğum tarihi yerine bir “yaş aralığı” belirtme olanağı sundu.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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