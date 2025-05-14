iOS 19 yapay zeka ile iPhone’ların pil ömrünü uzatacak

iOS 19, yapay zeka ile pil ömrünü uzatmaya yardım edecek.

Kullanıcılar telefonlarının şarj edilmesi gerekene kadar ne kadar süre geçeceğini belirten AI destekli bir araç sunulacak.

Merakla beklenen iOS 19'un Haziran ayındaki WWDC25 etkinliğinde duyurulması ve ilk Beta sürümünü alması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple geçen hafta iOS 18.5 güncellemesinin kararlı sürümünü resmi olarak yayınladı. Şirket bundan hemen sonra iOS 19 işletim sisteminin geliştirilmesine aktif olarak katılım sağladı. Beklenen yeni versiyonun iPhone 17 serisinin lansmanıyla birlikte kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre iOS 19 güncellemesinin getireceği yeniliklerden biri de yapay zeka destekli pil yönetimi olacak. Apple Intelligence, kullanıcıların günlük kullanım alışkanlıklarını detaylı bir şekilde analiz edecek.

Bu davranış analizine dayanarak iOS 19, enerji tüketimini optimize etmek ve buna bağlı olarak iPhone’un pil ömrünü uzatmak için dinamik ve akıllı değişiklikler yapabilecek. Batarya sağlığı açısından bu optimizasyon kritik bir rol oynayacak.

iOS 19 şarjınızın kaç dakikada dolduğunu gösterecek

Merakla beklenen iOS 19 işletim sistemine yerleştirilen yapay zeka, kullanıcılara akıllı telefonlarının şarj edilmesi gerekene kadar ne kadar süre kullanılabileceğine dair doğru bir tahminde bulunacak.

Bu bilgiler, kullanıcıların cihazlarının pil ömrünü her zaman takip edebilmelerine ve pil bitmesi endişesi yaşamadan günlerini daha iyi planlamalarına olanak sağlayacak şekilde doğrudan kilit ekranında görüntülenebilecek.

Kaynaklar ayrıca yapay zeka tabanlı pil yönetiminin ilk olarak, serideki diğer modellere göre daha ince bir pile sahip olabilecek olan iPhone 17 Air için hedeflendiğini ortaya koyuyor. Apple’ın başlangıç hedefi, yapay zekanın yeteneklerinden yararlanarak bu cihazın pil ömrünü en üst düzeye çıkarmaktı.

Şirket yöneticileri daha sonra bu özelliği iOS 19 ve Apple’ın zeka yetenekleriyle uyumlu tüm akıllı telefonlara genişletmeye karar vererek bu işlevi daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planladı.

Apple şimdilik konuyla ilgili kesin bir gizlilik gösteriyor. Şirket henüz söylentilerle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Apple’ın iOS 18’in lansmanından daha kararlı ve daha az sorunlu bir iOS 19 geliştirmeleri için ekiplerine çok fazla baskı yaptığı anlaşılıyor. Bu durum bazı eleştirilere ve ardından düzeltici güncellemelere ihtiyaç duyulmasına yol açtı.

iOS 19’un başlıca yeni özellikleri ve değişikliklerinin Apple’ın WWDC25 etkinliğinde resmen duyurulması bekleniyor.

iOS 19 alacak iPhone modelleri

İddialara göre Apple, iPhone 11 ve sonraki tüm modellerine iOS 19 güncellemesini getirecek. Güncellemeyi destekleyecek telefonlar şu şekilde sıralanıyor: