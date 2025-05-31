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    Infinix Xpad 20 resmen tanıtıldı: Helio G88 ve 7.000 mAh batarya

    Performans canavarı tablet modeli Infinix Xpad 20 piyasaya çıktı. Cihaz Helio G88 ve 7.000 mAh pil gücüyle dikkat çekiyor.
    Infinix Xpad 20
    • Infinix'in yeni fiyat-performans odaklı tableti piyasaya çıktı.
    • Performans canavarı Infinix Xpad 20 resmen duyuruldu.
    • Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Helio G88 yonga seti ve 7.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

    Fiyat-performans odaklı tablet modeli Infinix Xpad 20 küresel pazarda resmen duyuruldu. Markanın internet sitesinde listelenen cihaz şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

    Cihazın öne çıkan noktalarına baktığımızda 90 Hz yenileme hızına sahip büyük ekranı, MediaTek yonga seti, 7.000 mAh’lik geniş bataryası ve Android 15 işletim sistemi dikkat çekiyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Infinix Xpad 20 özellikleri

    • Boyutlar: 257,67 x 169,22 x 7,9 mm
    • Ağırlık: 498 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (1.920 x 1.200 piksel) sahip 11 inç IPS LCD ekran, 440 nit maksimum parlaklık, 60 Hz veya 90 Hz yenileme hızına sahip ekran
    • İşlemci: MediaTek Helio G88
    • RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 8 MP ana kamera
    • Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C portu, P2 kulaklık girişi
    • Batarya kapasitesi: 10W şarjlı 7.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15

    Infinix Xpad 20 modeli Full HD+ çözünürlük (1.920 x 1.200 piksel), 60 Hz veya 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme, 440 nit tepe parlaklık ve düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland sertifikasına sahip 11 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor.

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    Cihaz maksimum 2 GHz frekansa ulaşabilen MediaTek Helio G88 yonga seti ve ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU yer alıyor. 4 GB, 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB veya 256 GB eMMC dahili depolama alanına sahip varyantlar bulunuyor. MicroSD kart desteği mevcut ve kapasite 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

    Fotoğraf konusunda ise Infinix tableti 1080p 30 FPS video kaydı desteği sunan 8 megapiksellik arka sensörle geliyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 720p ve 30 FPS’de kayıt yapan 5 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

    Infinix Xpad 20 teknik özellikleri

    Gizmochina’nın haberine göre Infinix XPad 20, fabrikadan Android 15 işletim sistemi ile geliyor. Şirket ayrıca iki yıllık güvenlik paketleri vadediyor. Fakat ne yazık ki kaç nesil Android güncellemesi sunacağı söylenmiyor.

    Performans canavarı tablet 7.000 mAh’lik pil ünitesi ve 10W şarj sunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C portu ve P2 kulaklık girişi yer alıyor. Tabletin boyutlarına baktığımızda 257.67 x 169.22 x 7.9 milimetre, ağırlığı ise 498 gram olarak geliyor.

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    Infinix XPad 20 fiyatı

    Infinix’in yeni tableti Kırmızı, Mor, Yeşil ve Gri renk seçenekleriyle listeleniyor. Fakat ne yazık ki fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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