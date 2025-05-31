Infinix Xpad 20 resmen tanıtıldı: Helio G88 ve 7.000 mAh batarya

Infinix'in yeni fiyat-performans odaklı tableti piyasaya çıktı.

Performans canavarı Infinix Xpad 20 resmen duyuruldu.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Helio G88 yonga seti ve 7.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Fiyat-performans odaklı tablet modeli Infinix Xpad 20 küresel pazarda resmen duyuruldu. Markanın internet sitesinde listelenen cihaz şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Cihazın öne çıkan noktalarına baktığımızda 90 Hz yenileme hızına sahip büyük ekranı, MediaTek yonga seti, 7.000 mAh’lik geniş bataryası ve Android 15 işletim sistemi dikkat çekiyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Infinix Xpad 20 özellikleri

Boyutlar: 257,67 x 169,22 x 7,9 mm

257,67 x 169,22 x 7,9 mm Ağırlık: 498 gram

498 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (1.920 x 1.200 piksel) sahip 11 inç IPS LCD ekran, 440 nit maksimum parlaklık, 60 Hz veya 90 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüğe (1.920 x 1.200 piksel) sahip 11 inç IPS LCD ekran, 440 nit maksimum parlaklık, 60 Hz veya 90 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C portu, P2 kulaklık girişi

4G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C portu, P2 kulaklık girişi Batarya kapasitesi: 10W şarjlı 7.000 mAh pil

10W şarjlı 7.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

Infinix Xpad 20 modeli Full HD+ çözünürlük (1.920 x 1.200 piksel), 60 Hz veya 90 Hz yenileme hızı, 180 Hz dokunmatik örnekleme, 440 nit tepe parlaklık ve düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland sertifikasına sahip 11 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor.

Cihaz maksimum 2 GHz frekansa ulaşabilen MediaTek Helio G88 yonga seti ve ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU yer alıyor. 4 GB, 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB veya 256 GB eMMC dahili depolama alanına sahip varyantlar bulunuyor. MicroSD kart desteği mevcut ve kapasite 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Fotoğraf konusunda ise Infinix tableti 1080p 30 FPS video kaydı desteği sunan 8 megapiksellik arka sensörle geliyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 720p ve 30 FPS’de kayıt yapan 5 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

Gizmochina’nın haberine göre Infinix XPad 20, fabrikadan Android 15 işletim sistemi ile geliyor. Şirket ayrıca iki yıllık güvenlik paketleri vadediyor. Fakat ne yazık ki kaç nesil Android güncellemesi sunacağı söylenmiyor.

Performans canavarı tablet 7.000 mAh’lik pil ünitesi ve 10W şarj sunuyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C portu ve P2 kulaklık girişi yer alıyor. Tabletin boyutlarına baktığımızda 257.67 x 169.22 x 7.9 milimetre, ağırlığı ise 498 gram olarak geliyor.

Infinix XPad 20 fiyatı

Infinix’in yeni tableti Kırmızı, Mor, Yeşil ve Gri renk seçenekleriyle listeleniyor. Fakat ne yazık ki fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.