İki popüler Xiaomi telefonun fişi çekildi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, artık donanım yazılımı güncellemesi almayacak cihazların listesini resmi olarak güncelledi. “Kullanım ömrünün sonu” (EOL) listesine iki yeni akıllı telefon modeli eklendi. Söz konusu cihazlar, artık güvenlik yamalarına veya yeni yazılım sürümlerine erişemeyecek olan Xiaomi Civi ve POCO C31 olarak karşımıza çıktı.

Gizmochina’ya göre Xiaomi’nin yaptığı duyuru, bu cihazlara yönelik destek döngüsünün 26 Eylül 2024’te sona erdiğine işaret ediyor. Xiaomi Civi kullanıcıları için alınan son güncelleme, Şubat 2024’te gelen şirketin yeni HyperOS yazılımı olmuştu. POCO C31 ise MIUI 12.5 sürümünü aldığı Temmuz 2023’ten bu yana zaten yeni bir güncellemeye sahip olmamıştı. Bu kararla birlikte söz konusu cihazların sahipleri artık yeni özelliklere veya güvenlik düzeltmelerine erişemeyecek.

Xiaomi Civi ve POCO C31 artık güncelleme almadan yoluna devam edecek

Güncelleme döngüsü sona eren akıllı telefonlar normal şekilde çalışmaya devam etse de düzenli güncelleme eksikliğinin onları zaman içinde güvenlik sorunlarına karşı daha savunmasız hale getirebileceğini belirtmekte fayda var. Yani bu cihazlardan birine sahipseniz, telefonunuzu yine de kullanmaya devam edebileceksiniz. Fakat bununla birlikte bazı güvenlik risklerini de kabul etmiş olacaksınız.

Xiaomi’nin gerçekleştirdiği bu adım, üreticilerin kaynakları daha yeni cihazlar için güncellemeler geliştirmeye odaklamak amacıyla genellikle iki ya da üç yıllık eski modelleri desteklemeyi bırakma eğiliminde olduğu akıllı telefon pazarında yaygın bir hamle olarak biliniyor.

Xiaomi, kullanıcılarının en son yazılım ve güvenlik korumasına erişmesini sağlayarak, geniş kapsamlı en yeni ürün yelpazesine düzenli güncellemeler sağlama konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu karar, Xiaomi’nin mevcut cihazlara yönelik desteği, gelecekteki sürümler için yeni teknolojilerin ve özelliklerin geliştirilmesiyle dengelemeyi amaçlayan ürün yaşam döngüsü politikasını yansıtıyor.

Şirket artık güncelleme almayan cihazlar için kullanıcıların mevcut akıllı telefonlarını değiştirmelerini tavsiye ediyor. Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarının cihazlarını güncel tutmalarının önemli olduğunu belirterek, kullanıcıları güvenlik tehlikelerine karşı uyarıyor.

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