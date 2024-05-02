Huawei Pura 70 ailesi iddialı yapay zeka özellikleriyle Avrupa’da satışa çıktı! İşte fiyatları

Çinli teknoloji devi Huawei’nin yeni telefonları Avrupa’da satışa çıktı. geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Çin pazarında raflara gelmeye başlayan Huawei Pura 70 ailesi nihayet küresel pazara giriş yaptı. Kısa süre önce gelen söylentiler, cihazın global sürümünün yolda olduğunun ipuçlarını bizlere vermişti. Bunun üzerine şirket, fazla beklemeden Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerini dünya genelinde piyasaya sürdü.

Yeni Huawei telefonları güçlü yapay zeka özellikleri ile adından sıkça söz ettirecek. Kirin yonga setleriyle karşımıza çıkan modeller, Çin’deki sürümden farklı olarak HarmonyOS işletim sistemi yerine Google hizmetlerine erişim için Android işletim sistemini temel alan EMUI yazılımıyla raflarda yer alacak.

Şirketin küresel pazardaki işletim sistemi tercihi elbette ki cihazın yapay zeka özelliklerini sınırlandırmayacak. Cihazda yer alan bir dizi ilgi çekici AI aracı, EMUI yazılımı altında da kullanıcılara sunulmaya devam edecek. Fakat ne yazık ki global sürümlerde uydu bağlantısı desteği yer almayacak.

Huawei’nin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili bir diğer önemli ayrıntı ise serideki yalnızca bir modelin global pazara sunulmaması oldu. Serinin en güçlü modellerinden biri olarak öne çıkan Huawei Pura 70 Pro Plus modeli ne yazık ki yalnızca Çin pazarıyla sınırlı tutuldu. Bunun dışındaki diğer üç model küresel çapta satışa çıktı.

Huawei Pura 70 ailesi teknik özellikleri

Serinin standart modeli olan Huawei Pura 70, Kirin 9000S yonga setiyle karşımıza çıkıyor. 1,5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç LTPO OLED ekranla gelen model, 12 GB RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 50 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ultra geniş açılı lense ve 12 MP telefoto lensle gelen cihaz, ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası taşıyor. 66W hızlı şarjlı modelde 4.900 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Huawei Pura 70 Pro modelinde 6,8 inç LTPO OLED ekran yer alırken, cihazın kalbinde ise Huawei’nin Kirin 9010 yonga seti taşınıyor. 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş açılı lens ve 3,5x yakınlaştırmalı 48 MP telefoto sensöre sahip ürün, 100 watt hızlı şarja sahip 5.050 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor.

Son olarak Huawei Pura 70 ailesi akıllı telefon modellerinin en güçlü seçeneği olan “Ultra” cihazında 6,8 inç LTPO OLED ekran, Kirin 9010 yonga seti, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. 50 MP ana kameralı modelde 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto sensör yer alıyor. Cihazın pil kapasitesi, serinin Pro modeliyle aynı geliyor.

Huawei Pura 70 serisinin fiyatları belli oldu

Huawei’nin yeni performans canavarı akıllı telefon ailesi Avrupa pazarında ön siparişe açıldı. 22 Mayıs’ta resmi satışların başlayacağı açıklandı. Cihazın Avrupa’daki fiyatları ise şu şekilde belirtildi: