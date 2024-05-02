Huawei Pura 70 serisi yakında küresel pazara geliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, Pura 70 serisi akıllı telefon modellerini çok yakında küresel pazara getirmeyi planlıyor. Şirketin Malezya’dan aldığı son sertifikalar, bu müjdeli haberi doğrular nitelikte oldu. Heyecanla beklenen performans canavarı telefonlar için global pazarda geri sayım başladı.

Sırasıyla ADY-LX9 ve HBN-LX9 model numaralarıyla Malezya düzenleyici kurumu SIRIM’den satış uygunluğu konusunda onay alan şirket, Huawei Pura 70 ve Pura 70 Pro cihazlarını karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Her iki cihaz da 5G bağlantı desteğinin yanı sıra ayrıca Wi-Fi 6 ve NFC desteklerine ev sahipliği yapıyor.

Huawei’nin üst düzey telefonları için beklenen gelişme yaşandı

Daha önce Mate 60 serisi akıllı telefon ailesini yalnızca Çin pazarında satışa sunan şirket, Pura 70 serisi için de benzer bir politika izleyeceğini akıllara getirmişti. Fakat Malezya’dan gelen sertifika haberi birçok kişiyi bu konuda ters köşeye yatırdı. Stratejik anlamda önemli bir değişikliğe giden firma, yeni modellerini küresel çapta dağıtıma sunmaya odaklanmış durumda.

Huawei Pura 70 serisi modelleri için her ne kadar küresel pazar onayı gelmiş olsa da şimdilik ne yazık ki resmi bir tarih açıklanmış değil. Ancak gelen son raporlar, şirketin çok yakında bir lansman etkinliğiyle yeni cihazlarını global olarak satışa sunmayı planladığına işaret ediyor. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin bir resmi açıklama yapılacağı düşünülüyor.

Şirketin yakın zamanda küresel pazar için gerçekleştireceği bir diğer önemli gelişme ise şirketin tescilli işletim sistemi HarmonyOS Next olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen ambargo sonrası şirket tarafından özel olarak tasarlanan bu işletim sistemi, üst düzey bir kullanıcı deneyimi vaadiyle yakında küresel pazarda Huawei kullanıcılarının erişimine sunulmaya başlanacak.

Huawei Pura 70 özellikleri