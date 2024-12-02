Honor X9c Smart özellikleri Google Play Console’da ortaya çıktı

Uygun fiyatlı Honor X9c Smart modeli Google Play Console veritabanında görüldü.

Merakla beklenen bütçe dostu telefon modelinin bazı teknik özellikleri ve ön tasarımı ortaya çıktı.

Şık bir tasarıma sahip olacak model, MediaTek'in Dimensity 7020 çipinden güç alacak.

Honor geçen ay X9c modelini piyasaya sundu. Fiyat-performans odaklı Snapdragon 6 Gen 1 çipine sahip olan ve 6.600 mAh’lik geniş pil kapasitesiyle öne çıkan akıllı telefon modeli kısa sürede büyük ilgi gördü. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir sertifika, markanın cihaz için yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını bizlere gösteriyor. Şirket, giriş seviyesi uygun fiyatlı yeni bir seçenek için kolları sıvadı.

Honor X9c Smart adıyla karşımıza çıkması beklenen yeni bütçe dostu telefon modeli, Google Play Console veritabanında sürpriz bir şekilde ortaya çıkarak dikkat uyandırdı. Fiyatına göre iddialı donanımının yanı sıra cihazın ayrıca ön tasarımı da netlik kazandı. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacağı öne sürülen modelin ilk detayları doğrulanmış oldu.

Honor X9c Smart özellikleri erkenden belli oldu

TheTechOutlook’un haberine göre Honor X9c Smart teknik özellikleri Google Play Console tarafından BRC-NX1 koduyla onaylandı. Bu seçenek, 8 GB RAM ve Android 14 işletim sistemine sahip. Merakla beklenen akıllı telefon, Imagination Tech BXM 8-256 GPU (950 MHz) ile maksimum 2,2 GHz frekansa sahip MediaTek MT6855 yonga seti ve 1.080 x 2.412 piksel çözünürlüklü bir ekran ile karşımıza çıkıyor.

Muhtemelen belgelerde bahsedilen mobil işlemci, Dimensity 930’un değiştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 7020 olacak gibi görünüyor. Bütçe dostu modellerle eşleştirilen bu çipi daha önce Tecno Camon 30 5G, Infinix Note 40 5G ve Vivo Y78 gibi modellerde de gördüğümüzü hatırlatmakta fayda var. Google Play Console’da alınan sertifika ayrıca Honor X9c Smart’ın ön tasarımını da ortaya koyuyor.

Honor’un bütçe dostu yeni telefonu görsel olarak kalın alt kenarlı düz bir ekrana, yuvarlatılmış köşelere, kamera için merkezi bir deliğe, sağ tarafta güç ve ses düğmelerine sahip. Öte yandan model gümüş tonunda bir seçenekle karşımıza çıkıyor.

Bazı teknik özellikleri ile Google Play Console veritabanında ortaya çıkan Honor X9c Smart modeli ile ilgili beklentiler, yeni giriş seviyesi cihazın önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulacağına işaret ediyor.

İlerleyen günlerde cihazın daha fazla düzenleyici kurum onayından geçmesi ve nihayetinde Honor’dan bir lansman tarihi alması bekleniyor.

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