Honor Magic V3 global sürümü Geekbench’te ortaya çıktı

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse edilen Honor Magic V3 geçen ay resmi olarak piyasaya sunuldu. İlk olarak markanın anavatanı olan Çin pazarında satışa çıkan akıllı telefon modelinin çok yakında Türkiye’de de satışa çıkacağına ilişkin ilk detaylar karşımıza çıkmıştı. Gelen son raporlarla birlikte ise cihazın global sürümünün yolda olduğu görüldü.

Global pazarda merakla beklenen Honor Magic V3 cihazı çok yakında Çin dışındaki ülkelerde de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Başlangıçta telefonun yalnızca Çin’e özel sınırlı tutulup tutulmayacağı konusunda bir belirsizlik yaşanırken, cihazın küresel sürümüyle Geekbench veritabanında görülmesi ile birlikte akıllardaki bu soru işaretleri tamamen ortadan kalkıyor.

Honor Magic V3 (Global) Geekbench veritabanında ortaya çıktı

Android Headlines’ın paylaştığı bilgilere göre Honor’un yeni katlanabilir telefon modeli Geekbench’te Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile görüldü. Yani cihaz işlemci tarafında herhangi bir farklılık göstermeyecek. Yine aynı şekilde telefonun küresel versiyonunun da Android 14 işletim sistemini temel alan Magic OS 8.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet vereceği anlaşılıyor.

Geekbench’te yer alan detaylara göre Honor Magic V3 global pazarda 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Çin versiyonunda telefonun 16 GB’a kadar RAM sunduğu göz önüne alındığında küresel sürümde bazı kısıtlamaların uygulanabileceği düşünülüyor. Fakat yine de cihazın 16 GB RAM’li sürümünün de global pazara gelebileceğini, 12 GB’ın başlangıç seçeneği olabileceğini de ekleyelim.

Merakla beklenen Honor Magic V3 global sürümü 5 Eylül tarihinde Almanya’nın başkenti olan Berlin’de düzenlenecek IFA 2024 etkinliğinin açılışından bir gün önce duyurulacak.

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Peki ya siz Honor Magic V3’ü Türkiye pazarına gelmesi halinde satın almayı düşünür müydünüz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?