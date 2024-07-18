Honor Magic V3 çok yakında Türkiye’de satışa çıkacak

Honor’un geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni katlanabilir telefon modeli Honor Magic V3 çok yakında Türkiye pazarına gelecek. Güçlü özellikleri ve göz alıcı tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihazın global lansmanı için artık oldukça kısa bir süre kaldı. Şu anda yalnızca Çin pazarında satılan modelin yakında tüketicilerle buluşacağına işaret edildi.

Merakla beklenen Honor telefonu için geri sayım başlarken, cihazın Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile küresel pazara giriş yapacağı öğrenildi. Honor’un resmi Fransa internet sitesinde açılan özel bir yarışma ile bu müjdeli haber tüketicilere duyuruldu. Şirket bir yarışma başlatarak Honor Magic V3’ü satın almanız için kullanabileceğiniz on adet 1.000 Euro’luk ödül kuponu ortaya koydu.

Honor Magic V3, IFA 2024’te tanıtılabilir

Honor Magic V3’ün global çıkış tarihi ile henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yalnızca cihazın çok yakında küresel pazarda tüketicilerin karşısına çıkacağının ipuçlarını veren şirket, muhtemelen önümüzdeki günlerde beklenen lansman etkinliğiyle ilgili açıklamada bulunacağı tahmin ediliyor.

Yine de yarışmanın ayrıntılarını dikkatli bir şekilde incelediğimizde, cihazın muhtemelen IFA 2024 etkinliğinde duyurulacağı akıllara geliyor. 6-10 Eylül tarihinde Berlin kentinde düzenlenecek Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı, Honor’un yeni katlanabilir telefonunun lansmanına da ev sahipliği yapabilir. İlerleyen aylarda Avrupa’ya gelecek Honor Magic V3 cihazının benzer tarihlerde Türkiye pazarında da satışa çıkacağı düşünülüyor.

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

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