Honor Magic 7 Lite tasarımı ve renkleri ortaya çıktı

Honor Magic 7 Lite'ın tasarımı, renk seçenekleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen modelin göz alıcı bir görünüme sahip olacağı anlaşıldı.

Honor çok yakında iddialı yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çinli marka, Magic 7 serisi akıllı telefon ailesinin bütçe dostu seçeneğini tüketicilerle buluşturmayı planlıyor. Honor Magic 7 Lite modeli ile ilgili gelen son raporlar, cihazın tasarımı ve renk seçenekleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

91mobiles tarafından paylaşılan görsellere göre merakla beklenen yeni akıllı telefon, ince kenarlı kavisli bir ekran ve ön kamera için hap şeklinde bir çentik ile karakterize edilen şık bir tasarıma sahip olacak. Cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri yer alırken, üst kısımda ise hoparlörler bulunuyor.

Alt kısımda USB-C bağlantı noktası, SIM kart yuvası, bir mikrofon ve başka bir hoparlör bulunurken, kenarlarından hafif kavisli olan arka kısımda LED flaşlı ve “Matrix 108 MP sensör” yazan dairesel bir kamera modülü yer alıyor. Paylaşılan görseller, cihazı gri ve pembe renk çeşitleriyle bizlere gösteriyor.

Honor Magic 7 Lite teknik özellikleri belli oldu

Honor’un yeni modeli, Honor Magic 6 Lite‘ta kullanılan panelin aynısıyla gelecek. Cihaz Full HD + çözünürlüklü (2.700 x 1.224 piksel) ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla birlikte Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle donatılacak. Model Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS 8.0 UI kullanıcı arayüzü ile çalışacak.

Merakla beklenen Honor Magic 7 Lite, f/1.75 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip 108 MP ana kameraya sahip olacak. Aynı zamanda buna f/2 diyafram açıklığına sahip 5 MP ultra geniş sensör de eşlik edecek. Ön tarafta f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16 MP kamera sunulacak.

66W hızlı şarj desteğine sahip 6.600 mAh batarya kullanıcı dostu bir pil deneyimi sağlanacak. Bunların yanı sıra modelde Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası, çift SIM, ekran altı parmak izi okuyucu ve çift stereo hoparlör yer alacak.

Honor Magic 7 Lite’ın çıkış tarihi ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Çok yakında şirketten cihazın lansmanıyla alakalı yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.