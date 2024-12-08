Marvel Rivals ücretsiz Iron Man kostümü sunuyor: Nasıl alınır?

Kısa sürede ilgi odağı haline gelen Marvel Rivals'tan oyuncular için lansmana özel bir hediye duyuruldu.

Marvel Rivals, başarılı geçen lansmanı kutlamak adına herkese ücretsiz bir kostüm hediye ediyor.

Oyuncuların Mart ayına kadar ücretsiz olarak Iron Man kostümü alabileceği belirtiliyor.

Bu hafta konsol ve PC’ler için yayınlanan Marvel Rivals oyunu kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Marvel’ın ikonik kahramanlarını bir araya getiren ve oyunseverlerin rekabetçi ruhunu tetikleyen bu oyun, çevrimiçi strateji tabanlı bir savaş deneyimine ev sahipliği yapıyor. Marvel Rivals lansmana özel olarak oyunculara ücretsiz Iron Man kostümü hediye ediyor.

Marvel evreninde yer alan ünlü birçok karakteri karşımıza çıkaran bu oyun, açılış haftasını kutlamak adına oyuncuları memnun edecek sürpriz bir gelişmeyle dikkat çekti. Iron Man hayranlarını oldukça sevindiren bu haber, heyecan uyandıran özel kostümü oyunseverlerle buluşturuyor. Peki ya Marvel Rivals’ta bedava Iron Man kostümü nasıl alınır? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Marvel Rivals: Ücretsiz Iron Man kostümü nasıl alınır?

5 Aralık tarihinde resmi olarak piyasaya çıkan Marvel Rivals, daha ilk günden Steam platformuna damgasını vurmayı başardı. 400 bin eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekora imza atan oyun, PC sürümünün yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında da öne çıkan seçenekler arasına yerleşti.

Oyunun geliştiricisi NetEase Games, Marvel Rivals oyununun başarılı lansmanını kutlamak amacıyla ücretsiz bir Iron Man görünümü hediyesiyle karşımıza çıkıyor. Oyuncuların bu sürprizden 5 Mart 2025 tarihine kadar yararlanabileceği ifade ediliyor.

Yani şu anda Marvel Rivals oyununa sahip olmasanız bile ücretsiz Iron Man kostümünü elde etmek için önünüzde daha uzun bir süre bulunuyor.

“Iron Man Armor Model 42” görünümünü kullanabilmek için kullanıcının aşağıdaki kodu alması ve oyunda Bunde Code seçeneğinde etkinleştirmesi yeterli olacak. Aşağıdaki kodu ekrana girerseniz siz de bu hediyeden yararlanabilirsiniz: