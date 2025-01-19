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    Honor Magic 7 daha gelişmiş bir sürüme sahip olacak

    Honor Magic 7 modelinin daha gelişmiş bir versiyonu yolda! Beklenen cihazla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.
    Honor Magic 7
    Görsel: Honor
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    • Ekim 2024'te tanıtılan Honor Magic 7'nin daha gelişmiş bir sürümü üzerinde çalışılıyor.
    • Merakla beklenen cihazın Nisan ayında piyasaya sunulacağı iddia ediliyor.
    • Modelin pil kapasitesi ve kamera konusunda bazı iyileştirmelerle geleceği öne sürülüyor.

    Honor tarafından geçen yılın Ekim ayında Çin’de piyasaya sürülen Magic 7 serisi akıllı telefon ailesi yakın zamanda daha da zenginleşebilir. Aralık ayında Honor, “Pro” modelinin lüks bir sürümü olan Magic 7 RSR Porsche Design modelini tanıttı. Şimdi ise başka bir modelin görücüye çıkmaya hazır olduğu söyleniyor.

    Sektörde güvenilir bir kaynak olarak bilinen Fix Focus Digital, Honor Magic 7 modelinin daha gelişmiş yeni bir versiyonunun yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkabileceğini açıkladı. Bu cihazda iki ana yeni özellik olacağını belirtti. Bu yeniliklerin daha büyük bir pil ve bir periskop kamera olacağı vurgulandı. İşte cihazla ilgili ortaya çıkan ilk detaylar…

    Honor Magic 7 ailesinin gelişmiş modeli Nisan’da çıkacak

    Honor’un merakla beklenen yeni modeli iddialara göre Nisan ayında Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürülecek. Bu cihazın Honor Magic 7’nin 6.000 mAh’lik bataryasını aşması bekleniyor. Bu da önceki modellere kıyasla ileriye doğru büyük bir adım olarak görülüyor.

    Ayrıca kaliteden ödün vermeden güçlü yakınlaştırma yapabilen bir periskop kameranın entegrasyonundan da bahsediliyor. Teknik özelliklerle ilgili şu anda başka bir detay bilinmiyor. Belirli iyileştirmelerin dışında ana modele göre birçok özelliğin değişmeden kalacağı tahmin ediliyor.

    Honor Magic 7
    Görsel: Honor

    Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Honor Magic 7, 5.650 mAh bataryaya sahip. Cihazda 100W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj destekleri yer alıyor. Kamera setinde optik stabilizasyona sahip 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens bulunuyor.

    Standart modelde telefoto lens yer alırken, “Pro” modelde ise periskop lens sunuluyor. Mevcut modelin ekranı 6,78 inç LTPO OLED olarak biliniyor. Cihazda ayrıca 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipi 16 GB’a LPDDR5X RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

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    Uydu bağlantısı desteğine sahip olan Honor Magic 7, Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü ile hizmet veriyor. Ekran altına entegre bir parmak izi okuyucusu taşıyan cihazda IP69/IP68 sertifikası yer alıyor. Böylelikle modelin suya ve toza karşı dayanıklı olduğu vurgulanıyor.

    Anlaşılan o ki daha gelişmiş Honor Magic 7 modeli, pil ve kamera dışında diğer özellikleri koruyacak gibi görünüyor. Yine de daha kesin bir bilgi için Nisan ayındaki lansmanı beklememiz gerekecek.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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