Honor Magic 7 RSR Porsche Design görkemli tasarımıyla piyasaya çıktı

Honor Magic 7 RSR Porsche Design lüks otomobil markasını anımsatan etkileyici tasarımıyla piyasaya çıktı.

Şimdilik yalnızca Çin pazarında satılan model, henüz ilk günden ilgi odağı haline geldi.

Cihaz görkemli tasarımının yanı sıra Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılarak üst düzey bir performansa da ev sahipliği yapıyor.

Aylardır büyük bir merakla beklenen Honor Magic 7 RSR Porsche Design nihayet resmi olarak piyasaya sunuldu. Ünlü otomotiv markasıyla yapılan işbirliğinden doğan Honor serisinin en üst modeli nihayet tüm dünyaya tanıtıldı. Şimdiye kadar birçok söylenti haberiyle karşımıza çıkan cihaz, tüm teknik özellikleri ile duyuruldu.

Zarafet ve performansı bir araya getiren Porsche Design sürümü, estetik açıdan son derece görkemli bir görünüm ortaya koyuyor. Benzersiz ve çekici bir tasarıma ev sahipliği yapan model, otomobil dünyasından ilham alan çizgileriyle sportif bir ruh kazanıyor.

Honor Magic 7 RSR Porsche Design özellikleri

Ekran: 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 16 GB ve 24 GB RAM

16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB dahili depolama

512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ön kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1,4 – f/2,0), 200 MP sensörlü telefoto lens (f/2,6), 50 MP sensörlü (f/2,0) ultra geniş lens ve LiDAR sensörü

50 MP sensörlü ana lens (f/1,4 – f/2,0), 200 MP sensörlü telefoto lens (f/2,6), 50 MP sensörlü (f/2,0) ultra geniş lens ve LiDAR sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 3.2

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 3.2 Batarya kapasitesi: 5.850 mAh pil

5.850 mAh pil İşletim sistemi: MagicOS 9 kullanıcı arayüzüne sahip Android 15 işletim sistemi

Honor Magic 7 RSR Porsche Design, amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyor. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan cihazda 24 GB’a kadar RAM kapasitesi yer alıyor. Aynı zamanda cihaz 1 TB’ a kadar dahili depolama alanı sunarak “premium” bir akıllı telefon deneyimi vaat ediyor.

Mobil fotoğrafçılar için üçlü kamera set sunan Honor modelinde 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor. Android 15 işletim sistemine sahip olan telefonda MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü sunuluyor.

6,8 inç LTPO OLED ekranla karşımıza çıkan Honor Magic 7 RSR Porsche Design, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım olanağı sağlıyor. 100W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, 5.850 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Honor Magic 7 RSR Porsche Design fiyatı

Magic 7 ve Magic 7 Pro gibi ikonik lüks otomobil markasının imzasını taşıyan yeni akıllı telefon da başlangıçta Çin pazarına özel olacak. Mor ve gri olmak üzere çift renk seçeneğiyle piyasaya çıkan cihaz, 7.999 CNY (yaklaşık 38 bin TL) karşılığında satılacak.