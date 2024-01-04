Honor Magic 6 Pro canlı kanlı ortaya çıktı

Honor’un yeni telefonları için geri sayım başladı. Merakla beklenen Honor Magic 6 serisi çok yakında piyasaya çıkacak. Standart modelin yanı sıra Magic 6 Pro ve Porsche Design Edition adlı özel bir sürüme ev sahipliği yapacak seri, 10-11 Ocak’ta Çin pazarında düzenlenecek lansman etkinliğinde piyasaya duyurulacak. Lansmana kısa bir süre kala serinin üst düzey seçeneği Honor Magic 6 Pro’nun canlı kanlı fotoğrafları ortaya çıktı.

Heyecanla beklenen yeni üst düzey akıllı telefon modeli, şimdiye kadar birçok sızıntıyla karşımıza çıktı. Cihazın tasarımı ve özellikleri kısa süre önce internete sızarken, gelen son sızıntılarda ise telefonun tasarımı gerçek fotoğraflarla gözler önüne serildi. Yayınlanan fotoğraflarla birlikte artık cihazdan neler bekleyebileceğimize dair daha net fikir sahibi olmaya başladık.

Honor Magic 6 Pro fotoğrafları internete sızdırıldı

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da Digital Chat Station tarafından yayınlanan Honor Magic 6 Pro fotoğrafları, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağını açık bir şekilde gösteriyor. Telefonun hem ön hem de arka kısmına dair net bilgiler elde edebileceğimiz bu sızıntıda, modelin mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra üçgen şeklinde dizilmiş kendine has kamera modülüyle geleceği anlaşıldı.

Honor Magic 6 Pro tasarımı ile ilgili birçok fikre sahip olabileceğimiz bu fotoğraflar, cihazın sağ tarafında güç ve ses tuşlarının yer aldığını gösteriyor. Kavisli bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, ön tarafta iki adet selfie kamerasına ev sahipliği yapan hap şeklinde bir çentikle gelecek.

İddialara göre merakla beklenen akıllı telefon, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Daha önce OnePlus 12, Xiaomi 14 Pro ve ZTE Nubia Z60 Ultra gibi telefonlarda da karşımıza çıkan bu işlemci, Honor’un üst düzey telefonunun kalbinde yer alacak.

Kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen en yeni işletim sistemi olan Android 14 ile çalışmaya başlayacak olan Honor Magic 6 Pro, şirketin özel olarak geliştirdiği MagicOS arayüzüyle kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Daha önce 3C sertifikası aldığı ortaya çıkan modelde 100 watt hızlı şarj desteği yer alacak.

Etkileyici özelliklere sahip olacak Honor telefonu, OmniVision’ın 1 inçlik OV50K sensörüyle üst düzey bir mobil fotoğrafçılık hizmeti sağlayacak. Son derece yüksek kaliteli görüntüler sunmayı vaat eden cihazda ayrıca 100x dijital yakınlaştırma özelliği ile birlikte uzak mesafelerdeki ayrıntıları net bir şekilde kaydetmenize imkan sağlanacak. Fakat yine de tüm bu unsurları doğrulamak için 10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek lansman etkinliğini beklemekte yarar var.