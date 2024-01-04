ASUS’tan çift ekran ve çıkarılabilir klavyeli yeni Zenbook modeli

CES 2024 etkinliği birçok heyecan verici duyuruya ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta 9-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan organizasyonda yer alacak markalardan bir tanesi de ASUS olacak. Şirket bugün yaptığı açıklamada, CES’e günler kala heyecan dolu yeni Zenbook modeli hakkında ilk bilgileri verdi.

ASUS’un yapmış olduğu açıklamada göre merakla beklenen yeni Zenbook modeli, iki OLED ekrana ve çıkarılabilir bir klavyeye sahip olacak. Hala daha tam ismi belli olmayan ürün, CES 2024‘te tüketicilere sunulacak. Son derece şık bir tasarımla gelecek bu cihaz, etkinliğin öne çıkan ürünlerinden biri olmaya aday görünüyor.

Yeni ASUS Zenbook modelinin tanıtım afişi yayınlandı

ASUS’un X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre çift ekranlı ve çıkarılabilir klavyeli yeni Zenbook laptop modeli hakkında ilk ipuçları verildi. Verimlilik ve üretkenlik odaklı bu cihaz, ergonomik yapısı ve etkileyici görüntüsüyle şimdiden büyük bir ilgi yaratmış durumda.

Şirketin yaptığı bilgilere göre bu ekranlardan ilki, alışık olduğumuz tarzda geleneksel bir ekran olacak. Daha farklı bir yapıya sahip olan ikinci ekran ise normal şartlarda dizüstü bilgisayarlardaki klavye kısmında yer alacak. Çıkarılabilir klavye sayesinde bu kısım, yüksek kaliteli bir ekrana dönüşüp hizmet verecek. İkinci ekran devreye girip klavye dışarı çıkarıldığında ise Bluetooth bağlantısı sayesinde klavyeyi kullanmaya devam edebileceksiniz.

ASUS tarafından yayınlanan görüntü, markanın 2022 yılında piyasaya duyurduğu Zenbook Fold 17 OLED modeline benziyor. Fakat bu cihaz, ondan farklı olarak iki ayrı ekrana yer verecek. Ekranda çok sayıda iyileştirme gerçekleştiren şirket, böylelikle kullanıcı dostu bir deneyime kapı açacak.

Üst düzey yapay zeka yetenekleri yer alacak

Şimdilik kesin olarak bilinmese de iddialara göre merakla beklenen yeni Zenbook’ta Intel Core Ultra ya da AMD Hawk Point Ryzen 8000 çipleri yer alacak. Şu anda şirketin bunlardan hangisini tercih ettiği belirsizliğini koruyor. Fakat yine de her iki işlemcide de NPU, yani yapay zeka içeren ve laptop cihazlarının performansını yükseltmeye katkıda bulunan bir çip bulunması, cihazın yüksek performans ve AI yetenekleri konusundaki beklentilerini artırmaya yardımcı oluyor.

ASUS imzalı yeni Zenbook modeli hakkında şu anda bilgiler oldukça sınırlı. Merakla beklenen dizüstü bilgisayar modeli hakkında resmi bilgiler, 9 Ocak tarihinde Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES 2024 etkinliğinde duyurulacak.