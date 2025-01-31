Eski Rockstar geliştiricisine göre GTA 6 konsolda 30 FPS’de çalışacak

Merakla beklenen GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S performansına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı.

Eski bir Rockstar Games geliştiricisi, oyunun konsollarda 30 FPS ile sınırlandırılacağını aktardı.

Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak GTA 6, yaklaşık 100 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek.

GTA 6 tüm zamanların en çok beklenen oyunları arasında kabul ediliyor. Nihayet bu yıl piyasaya çıkması beklenen oyun, Grand Theft Auto serisinin son üyesi olarak aileyi genişletmeye hazırlanıyor. Oyunla alakalı ortaya çıkan son raporlar ise konsol performansına yönelik olarak bizlere önemli ayrıntılar sunuyor.

Her geçen gün hakkında yeni sızıntılar ortaya çıkan GTA 6’nın oyun sektörü için bir dönüm noktası olması bekleniyor. Devasa uzunlukta bir haritaya ve uzun bir hikayeye sahip olması beklenen oyunla ilgili eski bir Rockstar Games geliştiricisi, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S cihazlarındaki performansına değindi. Geliştiriciye göre GTA 6 konsolda 30 FPS ile sınırlı tutulacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

GTA 5, PS5 ve Xbox Series X/S’te nasıl bir performans sunacak?

GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’de animasyonlar üzerinde çalışan eski Rockstar Games geliştiricisi olan Mike York, GTA 6 oyununun yeni nesil konsollarda 30 FPS sınırında çalışacağını dile getirdi. Geliştirici, yaptığı röportajda ​​stüdyonun istikrarlı bir kare hızına öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Mike York, oyunun zaman zaman 40 veya 50 FPS’ye ulaşabildiğini, fakat Rockstar Games’in yapay zeka yükseltme ya da diğer optimizasyon tekniklerini kullanmadığı sürece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S cihazlarında istikrarlı bir şekilde 60 FPS’de çalışmasının pek mümkün olmadığını söyledi. Ancak gelişmiş donanıma sahip PC oyuncuları daha yüksek performans elde edebilecek.

Serinin mevcut son oyunu olan GTA 5’in PlayStation 3 ve Xbox 360’ta 30 FPS’de çalıştığını, fakat PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte 60 FPS’ye ulaştığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer bir durumun GTA 6’da da beklendiğini belirtmekte fayda var.

GTA 6 fiyatı 100 dolara yakın olacak

GTA 6 fiyatı ile ilgili yakın tarihli raporlar, oyunun 80 ila 100 dolar arası bir etiket ile oyunseverlerle buluşacağına işaret ediyor. Aynı zamanda oyunun endüstride fiyat standardını yeniden oluşturacağı söyleniyor. Yani rakip oyun şirketlerinin de GTA 6’dan sonra fiyat artışına gideceği aktarılıyor.

Rockstar Games geçmişte de AAA oyunların değerini 60 dolardan 70 dolara çıkaran öncü stüdyolardan biri olmuştu. Şimdi aynı durumun GTA 6’dad da yaşanacağı öne sürülüyor.