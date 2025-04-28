Google Pixel telefonlara çift dokunuşla ekran kapatma özelliği geliyor

Google Pixel telefonlar için pratik bir yenilik geliyor.

Çok yakında bu cihazlar, çift dokunarak ekran kapatma özelliğine sahip olacak.

Bu pratik özellik uzun bir süredir Samsung, Xiaomi ve OnePlus telefonlarda halihazırda mevcut.

Google Pixel kullanıcıları kilit ekranına çift dokunarak ekranı kapatmaya yarayan yeni özelliğin kullanıcılara sunulmasını bir süredir bekliyordu. Ortaya çıkan son gelen bilgilere göre Google sonunda bu araç üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Merakla beklenen özelliğin Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi markaların akıllı telefonlarında zaten yaygın olduğunu biliyoruz. Bu işlevin nihayet Pixel kullanıcılarına da sunulmaya başlanacağı ifade ediliyor.

Uzun süredir beklenen özellik nihayet yolda

Android Authority’nin haberine göre Google Pixel telefonlar temiz kullanıcı deneyimi ve benzersiz yapay zeka özellikleri nedeniyle övgü alıyor. Fakat ne yazık ki bu cihazlar temel hareketlerin eksikliği nedeniyle diğer platformlardan geçiş yapan kullanıcılar arasında şikayet kaynağı oluyordu.

Android 16 Beta 4 sürümünde keşfedilen yeni özellik, ekrana iki kez dokunarak kapatma hareketinin sisteme entegre edileceğine dair net işaretler içeriyor. Şimdilik bu özellik henüz resmi olarak aktifleştirilmedi. Ayrıca işlev herkese açık ayarlarda da görünmüyor. Fakat şirketin gerçekleştirdiği dahili testler, özelliğin bazı durumlarda manuel olarak aktifleştirilebileceğine işaret ediyor.

Google Pixel telefonlara gelecek çift dokunuşla ekran kapatma özelliği oldukça basit bir şekilde çalışacak. Kilit ekranında boş bir alana iki kez dokunulduğunda cihaz ekranı anında kapatacak.

Fiziksel düğmeleri kullanmaktan kaçınanlar için bu yenilik daha büyük bir kolaylık sağlayacak. Şu an Pixel cihazlarda çift dokunma hareketi yalnızca ekranı açmaya yardımcı oluyor.

Ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor

Merakla beklenen yeni özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair henüz resmi bir tahmin bulunmuyor. Android 16 Beta 4 güncellemesinde yayınlanmadığı için yazılımın kararlı sürümde bulunması pek de olası görünmüyor.

Yeni Android özelliğinin gelecekteki üç aylık bir güncellemeye dahil edilmesi bekleniyor. Fakat ne yazık ki Google henüz tarihler hakkında bir yorumda bulunmadı.

Bu yeni özellik henüz resmi olarak kullanılabilir olmasa da daha deneyimli kullanıcılar, hareketi manuel olarak etkinleştirmek için Pixel Toolbox gibi uygulamaları kullanabilir. Ancak resmi çözüm, bu özelliği daha istikrarlı ve güvenli bir şekilde saf Android ekosistemine entegre edecek.