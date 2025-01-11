Google Mesajlar için MLS şifreleme desteği geliyor

Google Mesajlar için MLS şifreleme desteği yolda!

Uygulamanın yeni Beta sürümünün kod satırları arasında MLS desteği tespit edildi.

Dijital dünyada mesaj alışverişi için güvenlik tedbirleri her geçen gün sıkılaştırılmaya devam ediyor. Teknoloji devi Google da bu bağlamda mesajlaşma uygulaması için önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Google Mesajlar uygulaması çok yakında 2023 yılının ortalarında duyurulan Messaging Layer Security (MLS) şifreleme desteğini bünyesine kazandırmayı planlıyor.

Android Authority tarafından yakın zamanda yapılan bir uygulama incelemesinde, Google Mesajlar’ın en son Beta sürümünün, RCS’nin uygulamalar ve platformlar arasında E2EE birlikte çalışabilirliğine yönelik bir sonraki adım olan MLS şifrelemesini desteklediği keşfedildi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Google Mesajlar Beta sürümünde MLS desteği ortaya çıktı

APK ayrıştırma işlemi sayesinde Android Authority ekibi Google’ın mesajlaşma programında kullandığı MLS şifrelemesi için bir tür kod adı olan “Zinnia” adında bir kod bulmayı başardı. Uygulama kodunu sökerken şifrelemeyi etkinleştirmenin de mümkün olduğu ifade edildi.

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde, kod içindeki şifreleme protokolü değerinin “1” olarak ayarlandığını gösteriliyor. Burada yer alan “0” değeri, RCS için varsayılanın kullanıldığını gösteriyor.

0 değeri RCS için varsayılan şifrelemenin kullanıldığını, 1 değeri ise MLS’nin kullanıldığını temsil ediyor.

Açıklanan detaylara göre şu anda MLS şifreleme teknolojisini Google Mesajlar uygulamasının Beta sürümünde kullanmak mümkün. Fakat şimdilik bu destek yalnızca bireysel görüşmeler için geçerli durumda. Grup sohbetleri için henüz bu işlev desteklenmiyor.

Yakın zamanda gelecek yeni Beta güncellemelerinde muhtemelen grup sohbetleri için de MLS desteği sunulmaya başlanacak. Merakla beklenen şifreleme desteğinin kararlı sürümde genel kullanıma açılması da muhtemelen çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.