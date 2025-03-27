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    Giriş seviyesi Redmi A5 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Giriş seviyesi donanıma sahip olan yeni bütçe dostu Redmi A5 4G modeli piyasaya çıktı.
    Redmi A5 4G
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    • Xiaomi'nin yeni giriş seviyesi telefonu piyasaya çıktı.
    • Redmi A5 4G bütçe dostu yapısıyla resmen tanıtıldı.
    • Üç renk seçeneğiyle duyurulan model, fiyatına göre iddialı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

    Bütçe dostu fiyat etiketine sahip Redmi A5 4G modeli resmen duyuruldu. Giriş seviyesi bir donanımla karşımıza çıkan model, temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hizmet vermeyi vaat ediyor.

    Redmi resmi X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda cihazın resmiyet kazandığını doğruladı. Yeni uygun fiyatlı telefon modelinin tanıtım materyalleri, teknik özellikleri ve satış fiyatı resmen paylaşıldı. Cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu.

    Redmi A5 4G özellikleri

    • Boyutlar: 171,7 x 77,80 x 8,26 mm
    • Ağırlık: 193g
    • Ekran: HD+ çözünürlüklü (720 x 1640 piksel) 6,88 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Unisoc T7250
    • RAM kapasitesi: 4 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 32 MP (f/2.0) ana kamera ve yardımcı kamera
    • Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, FM Radyo, kulaklık için P2 portu, yan tarafta biyometrik parmak izi sensörü
    • Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 (Go Edition)

    Redmi A4‘ten farklı bir tasarıma sahip olan ve 5G bağlantı desteği olmayan yeni akıllı telefon, mütevazı bir donanım sunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla birlikte gelen cihazda sekiz çekirdekli Unisoc T7250 yonga seti yer alıyor.

    Redmi A5 4G

    Depolama alanı microSD hafıza kartıyla genişletilebiliyorken, cihazda sanal RAM seçeneği bulunuyor. Bu sayede kaynak iki katına, yani 8 GB’a kadar çıkarılabiliyor. 15W kablolu şarj desteğiyle gelen modelde 5.200 mAh pil kapasitesi mevcut. Cihaza ayrıca Bluetooth 5.2, FM radyo, yan tarafta parmak izi sensörü, P2 kulaklık girişi yer alıyor.

    Redmi A5 4G modeli 120 Hz yenileme hızına ve 720 x 1.640 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,88 inçlik bir ekranla geliyor. Üst taraftaki damla çentikte 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Arkada ise ikili bir set bulunuyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel ana lens ve muhtemelen derinlik efektleri için kullanılan basit bir yardımcı sensör karşımıza çıkıyor.

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    Redmi A5 4G fiyatı

    Android 15 (Go Edition) işletim sistemiyle çalışan yeni Redmi telefonu şu anda Lake Green (yeşil), Sandy Gold (altın) ve Midnight Black (siyah) renk seçenekleriyle 1.199.000 IDR (yaklaşık 2.500 TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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