Galaxy Z Fold 6 satış rakamlarında Samsung’un beklentilerini karşılayamayabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçen ay gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürdü. Uzun bir süredir merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 bu etkinlikte tüketicilere tanıtıldı. Kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi gören modeller, selefine göre çeşitli iyileştirmeler ve yapay zeka odaklı bir dizi yenilik ile dikkatleri üzerine çekti. Fakat ortaya çıkan son raporlar, cihazın satış rakamları konusunda Samsung’un beklentilerini karşılayamayacağını öne sürüyor. Global pazarda cihaz için işlerin pek de iyi ilerleyemeyebileceği iddia ediliyor.

Yaptığı isabetli tahminlerle sektörde güvenilir bir isim olarak kabul edilen Ice Universe, Galaxy Z Fold 6 modelinin piyasaya sürülmesinden bu yana yalnızca 270 bin adet satış gerçekleştirdiğini ifade etti. Aynı zamanda bunun Galaxy Z Fold 5’in aynı dönemde elde ettiği satıştan çok daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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Yapay zeka, Galaxy Z Fold 6’nın satışlarını artırmaya yetmedi

Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar tasarım alanında herhangi bir değişiklik olmadığını düşündüğü için Galaxy Z Fold 6 modeline yeteri kadar ilgi göstermedi. Bununla birlikte cihazda yer alan yapay zeka özellikleri de tek başına Samsung’u kurtarmaya yardımcı olamadı.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonuna ağırlık veren bir diğer nokta da şirketin One UI 6.1.1’in yapay zeka özelliklerinin çoğunu eski akıllı telefonlara ve diğer serilerine getirmesi oldu. Pratik olarak bu durum satın alma konusunda tüketiciler adına cesaret kıran bir unsur haline geliyor. Çünkü aynı deneyimi önceki nesilden daha uygun fiyatlı bir model satın alarak elde etmek mümkün oluyor. Bu da Galaxy Z Fold 6 modelinin satış rakamlarında düşüş yaşamasına yol açıyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük

20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük

6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama

512GB dahili depolama Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera

10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)

132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken) Ağırlık: 239 gram

239 gram Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Gri, mavi ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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