Free Fire oyununun anime uyarlaması geliyor

Battle Royale türündeki popüler mobil oyun Free Fire çok yakında bir anime uyarlaması ile karşımıza çıkacak. Oyunun yayıncı koltuğunda oturan Garena stüdyosunun yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen dizi, online nişancı oyununu farklı bir disipline taşıyacak.

Crunchyroll’un haberine göre Garena ekibi bu projede, daha önce Darl Souls ve Elden Ring gibi oyunlarla bildiğimiz FromSoftware stüdyosu da dahil olmak üzere pek çok yan kuruluşa sahip Japon medya devi Kadokawa Group ile işbirliği gerçekleştirecek.

Şimdilik hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip olduğumuz anime uyarlamasında Kadokawa’nın yurt dışı operasyonlarını yürüten Kadokawa Qinggyu anime yapımından sorumlu olarak görev alacak.

Merakla beklenen Free Fire anime uyarlaması için çalışmalar devam ediyor. Şimdilik dizinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat beklenen projenin yalnızca Japonya’da değil, dünya genelinde izleyicilerle buluşacağı ifade ediliyor.

En iyi mobil nişancı oyunları arasında yer alıyor

Çok yakında anime uyarlaması ile karşımıza çıkması beklenen Battle Royale temalı Free Fire oyunu ilk kez 2017 yılında oyuncularla buluştu. Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanıcılarla buluşan oyun dünya çapında geniş bir yankı uyandırdı.

Etkileyici bir başarıya imza atan oyun, Statista verilerine göre Tayland’da düzenlenen World Series 2023 turnuvasıyla küresel olarak 2,5 milyondan fazla seyirciye ev sahipliği yaparak ilgi odağı haline geldi. Business of Apps’e göre 2022 yılında zirveye ulaşan yapım, yaklaşık 500 milyon dolar gelir ve günlük ortalama 41 milyon aktif oyuncu topladı.

Mobil oyuncuların ilgiyle yaklaştığı online nişancı türü oyunlar arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olan Free Fire, Call of Duty: Mobile ve PUBG ile birlikte kendi kategorisindeki en popüler üç oyundan biri olarak biliniyor.

Oyunun elde etmiş olduğu popülarite, aynı zamanda oyuncu odaklı bazı akıllı telefonlara da esin kaynağı olmayı başardı. Infinix ve Tecno markaları oyundan ilham alan özel sürümlerle karşımıza çıktı. Bu modeller arasında Infinix Hot 40 Pro ve Tecno Pova 5 modellerinin Free Fire Edition sürümleri geliyor.

Tüm bunların yanı sıra son zamanlarda video oyunundan uyarlanan dizi yapımlarının sayısının epey arttığını belirtmekte yarar var. Özellikle de yakın zaman önce Amazon Prime Video platformunda yayınlanan Fallout dizisi ile birlikte gelecekte daha da fazla uyarlamanın karşımıza çıkması bekleniyor.