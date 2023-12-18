Free Fire’dan ilham alan özel Infinix Hot 40 Pro sürümü tanıtıldı

Infinix kısa süre önce Hot 40 Pro cihazıyla karşımıza çıkmıştı. iPhone 15 Pro benzeri bir tasarımla piyasaya çıkan serinin Pro modeli, şimdi özel bir sürümle serinin genişletilmesine katkıda bulundu. Infinix Hot 40 Pro Free Fire Edition, popüler mobil oyundan ilham alan dikkat çekici tasarımıyla beğeni topladı. Oyuna yönelik olarak tamamen kişiselleştirilmiş yepyeni bir arayüzle gelen model, şimdiden tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

Infinix’in ünlü oyun stüdyosu Garena ile iş birliği sonrasında duyurulan Free Fire temalı yeni performans canavarı akıllı telefon modeli, esas itibariyle Infinix Hot 40 Pro’nun temel özelliklerini bünyesinde barındıracak. Ancak işletim sistemi teması da dahil olmak üzere arayüzle alakalı birçok noktada Free Fire’dan esinlenen ögelere yer verilecek.

Infinix Hot 40 Pro Free Fire Edition özellikleri

Ekran: 6,78 inç IPS LCD ekran, Full HD+ (2460 x 1080 piksel) çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G99

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 0,08 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS 13 arayüzü

Diğer özellikleri: Wi-Fi 5 Çift Bant, GPS, yan biyometrik okuyucu, stereo hoparlör ve kulaklık girişi

Infinix’in Free Fire temalı yeni telefonu, mobil oyun deneyimi konusunda etkileyici bir deneyime kapı aralıyor. Cihaz, oyun esnasında soğutma konusunda oyunculara yardımcı olabilmek adına yine oyunun temasıyla geliştirilen özel bir soğutucuyu kutusunda barındırıyor. Bununla beraber kutudan 33 watt hızlı şarj cihazı ve siyah bir silikon koruyucu kapak bulunuyor.

Helio G99 çipi ve Dinamik Ada tasarımıyla geliyor

Bunun haricinde Infinix Hot 40 Pro ile aynı özelliklere ev sahipliği yapan cihazda Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç IPS LCD ekran yer alıyor. MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 çipinden güç alan telefon, günlük görevleri ve orta düzey oyunları çalıştırabilmek adına ideal bir performans vaat ediyor. 8 GB RAM’e sahip modelde 256 GB’a kadar dahili depolama alanına izin veriliyor.

50 MP ana kamera ile karşımıza çıkan Infinix Hot 40 Pro Free Fire Edition, üçlü kamera setinde ayrıca 2 MP makro lens ve 0,08 MP’lik bir derinlik sensörü barındırıyor. Ön kısımda ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Ön kamerada şirket, Apple’ın Dinamik Ada (Dynamic Island) benzeri bir tasarıma alan açıyor. Böylelikle daha kullanıcı dostu bir deneyim yaratılıyor.

33 watt hızlı şarj desteğine sahip olan cihazda 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı XOS 13 kullanıcı arayüzünü sunan şirket, şimdilik ne yazık ki cihazın satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Öte yandan telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı da henüz net olarak bilinmiyor.