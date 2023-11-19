TECNO Pova 5 ‘vergisiz telefon’ avantajıyla Türkiye’de satışa çıktı

Uygun fiyatlı oyun telefonu TECNO Pova 5 nihayet Türkiye pazarında satışa sunuldu. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihaz, iddialı görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayan bütçe dostu akıllı telefon modeli, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 9 bin 500 TL altındaki cihazları kapsayan ‘vergisiz telefon’ kampanyasıyla ülkemize giriş yapıyor.

Uygun fiyatlı cihaz ‘vergisiz telefon’ kampanyasıyla geliyor

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı öğrencilere vergisiz telefon kampanyası, cihazların vergiler ile birlikte toplamda 9 bin 500 TL limitini geçmemesi halinde uygulanıyordu. Bununla birlikte açıköğretimden eğitim almamak, 26 yaşından büyük olmamak gibi şartlar karşımıza çıkıyor.

Ayrıca ürün faturasında öğrenci kimlik numarasının bulunması ve iade edilecek vergi tutarının başvurusu sırasında öğrencinin IBAN bilgilerinin yer alması talep ediliyor. Peki ya TECNO’nun performans canavarı yeni oyun telefonu Türkiye’de hangi fiyatlardan satışa çıkıyor? İşte cihazla ilgili tüm detaylar…

TECNO Pova 5 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

TECNO’nun göz alıcı tasarıma sahip olan yeni akıllı telefonu 256 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesi ile şu anda Hepsiburada üzerinden 9 bin 499 TL karşılığında satılıyor. Altın, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle listelenen ürün, Tecno Türkiye garantisiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Kendi fiyat segmentinde yüksek bir performans vaat eden TECNO telefonu, vergisiz telefon avantajıyla birlikte ideal bir seçenek haline geliyor.

Daha güçlü bir donanım vaat eden TECNO Pova 5 Pro da ülkemizde satışa sunuldu. 256 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesine sahip olan model, Türkiye’de 12 bin 999 TL fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşuyor.

TECNO Pova 5 teknik özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç LCD ekran, 1080 x 2460 piksel FHD+ çözünürlük kalitesi

120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç LCD ekran, 1080 x 2460 piksel FHD+ çözünürlük kalitesi İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 (6 nm), 2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 (6 nm), 2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz 6x Cortex-A55 @ 2 GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2 GPU

Arm Mali-G57 MC2 GPU RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4x RAM

8 GB LPDDR4x RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama ve microSD kart desteği

256 GB dahili depolama ve microSD kart desteği Arka kamera: 50 MP arka kamera, ikinci AI kamera, çift LED flaş

50 MP arka kamera, ikinci AI kamera, çift LED flaş Ön kamera: LED flaşlı 8 MP selfie kamerası

LED flaşlı 8 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı HiOS 13

Android 13 tabanlı HiOS 13 Diğer özellikler: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi, Stereo hoparlörler, DTS, yana monte parmak izi sensörü

TECNO Pova 5 Pro teknik özellikleri