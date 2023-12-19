Eski Rockstar çalışanından GTA 6 çıkış tarihi açıklaması

Rockstar Games uzun bir süredir Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen GTA 6’nın ilk fragmanı ile hayranları karşısına çıktı. Dünya çapında milyonlarca izlenmeye sahip olarak büyük bir rekora imza atan stüdyo, 2025 yılında oyunun yeni nesil oyun konsolları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacağını doğruladı. Stüdyodan henüz oyunla ilgili kesin bir tarih gelmezken, ortaya çıkan son gelişmeler, oyuncuları oldukça heyecanlandırdı.

Eski bir Rockstar Games çalışanı tarafından yapılan açıklamalar, oyun dünyasında büyük bir dikkat yarattı. Rockstar’ın temizlik ekibinin eski bir parçası olan bu kişi, GTA 6 çıkış tarihi hakkında kayda değer ifadelerde bulundu. İşte tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen GTA oyunundan yeni ayrıntılar…

GTA 6 çıkış tarihi hakkında önemli iddia

Dünya çapında kalabalık bir hayran kitlesi tarafından merakla beklenen yeni Grand Theft Auto (GTA) oyunu ile ilgili sürpriz ayrıntılar, Rockstar Games’in eski bir temizlik ekibi çalışanı tarafından ortaya çıkarıldı. Gizmochina’nın haberine göre ismini paylaşmak istemeyen bu kişi, heyecan veren oyunun oldukça geniş bir haritaya sahip olacağını doğrulayarak, Eylül 2025’te Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yayınlanacağını açıkladı. Yaklaşık altı ay boyunca Rockstar Games bünyesinde çalışan bu gizemli kişi, oyunla alakalı beklentileri daha da fazla artırdı.

Eski Rockstar Games çalışanı, oyun logosunu ve GTA 6 çıkış tarihi için işaret ettiği Eylül 2025 dönemini, oyunla alakalı bir fragman ya da reklam filminden gördüğünü dile getirdi. Oyunun devasa haritasında en az 3 farklı şehre yolculuk yapılabileceğini ifade eden kişi, bu sayede beklenen yapımın önceki oyunlara göre çok daha büyük ve dopdolu bir yapıya sahip olacağını dile getirdi.

İddialara şüpheyle yaklaşılıyor

Fakat ortaya çıkan bilgiler detaylı bir şekilde incelendiğinde, sızıntıyı gerçekleştiren kişinin Amerika Birleşik Devletleri’nden ziyade daha çok Birleşik Krallık’ta kullanılan temizlik ürünlerine yönelik ifadeler kullandığı tespit edildi.

Bu nedenle iddialara karşı şüphe ve mesafeli bir şekilde yaklaşılırken, ayrıca Rockstar Games’in oyun gizliliği konusunda son derece yüksek bir itibara sahip olduğu da akıllara geldi. Sızıntının kaynağının gerçek bir Rockstar çalışanı olması halinde, şirketin bu kişi için bir gizlilik anlaşması imzalatmadığını düşünmek oldukça düşük bir olasılık olarak göze çarpıyor.

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